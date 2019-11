AL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN

150° BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI

LETTURE E INCONTRI CON ASSEMBLEA TEATRO

mercoledì 20 novembre, ore 18.30

Inaugurazione dell’esposizione fotografica

IL LIBRAIO CHE PIANTAVA GLI ALBERI di Nicola Roggero

l’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura del Mausoleo sino al 1 dicembre in occasione della Giornata Nazionale dell’albero

Libraio per storia personale, Nicola (Libreria Angolo Manzoni) porta anche il suo occhio non solo sul mondo della scrittura ma su quello che lo circonda e lo fissa con la fotografia. Amante della montagna e delle passeggiate è attratto dalle forme e dalla scrittura della natura. In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero una collezione di immagini che celebrano le piante come oggetto privilegiato







Mausoleo della Bela Rosin

Strada Castello di Mirafiori 148/7 – Torino