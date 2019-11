Nel passato di Nina c’è una tragedia. Un massacro nella fattoria dove viveva assieme al padre e al fratello. Lei è stata l’unica a sopravvivere, rannicchiata in una botola. E ha visto uno degli assassini: un ragazzo. Trascorsi molti anni, i due si ritrovano, per confrontarsi e scoprire come entrambe le loro vite siano state plasmate da quella tragedia. E per trovare una sorta di riscatto. Uno dei più noti romanzi di Alessandro Baricco è diventato una graphic novel suggestiva e struggente, con scene inedite non presenti nell’opera originaria.

la Feltrinelli piazza CLN

martedì 26 novembre ore 18.00

SENZA SANGUE

Incontro con

Alessandro Baricco

Tito Faraci

Modera: Marco Peano