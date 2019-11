In merito alle operazioni di disinnesco dell'ordigno rinvenuto in via Nizza, confermiamo che lo spettacolo di Ara Malikian avrà luogo regolarmente.

Per maggiorni informazioni contattare il botteghino del teatro tramite email a cassa@teatrocolosseo.it





Dopo il tour che lo ha portato sui palchi di alcuni dei più importanti teatri italiani lo scorso anno, riscuotendo un ottimo riscontro da parte di media e pubblico, Ara Malikian torna in concerto in Italia con ‘Royal Garage Tour’, il tour a supporto di ‘Royal Garage’, il nuovo doppio album che lo vede per la prima volta anche in veste di cantante. Musica classica che si fonde con il rock and roll, sferzate di punk ed accenni di elettronica.

Tra i più brillanti ed espressivi violinisti della scena musicale contemporanea, in grado di combinare la tradizione armena con influenze mediorientali ed europee, con numerosi premi e riconoscimenti alle spalle - tra cui il prestigioso Premio Niccolò Paganini.