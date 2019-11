A 48 ore di distanza dall’ultimo convegno, si ritorna in pista a Vinovo domenica 1° dicembre, con gli occhi puntati sui cavalli più giovani. La corsa più ricca sarà infatti riservata ai puledri di due anni, dove il pupillo di Marco Scarton, Beatles Boy Treb, cercherà il riscatto dopo le ultime due sfortunate uscite. Come sempre ci sarà Andrea Farolfi in sediolo al figlio di Ringostarr Treb per il training di Mauro Baroncini. Ai suoi lati Borea Sl, di proprietà e allevata dalla scuderia Leonardo e guidata ed allenata da Andrea Guzzinati, la quale dopo un buon debutto proverà ad intralciare i piani del rivale. Heracles Du Mont, che Marco Smorgon affida a Edoardo Loccisano, corre sempre con profitto ma non riesce mai a concretizzare. Il team Mollo presenterà Brigliadoro, reduce da una bella vittoria alla seconda corsa in carriera e sul quale salirà Marco Lagorio. Altro cavallo al quale sino d’ora pesa l’etichetta di maiden è Barreiro allievo di Gino Salacone della scuderia Louisiana. Complice lo scarno numero dei partenti, questa volta partirà dietro le ali dell’autostart con un numero meno ostico del solito. L’ultimo numero questa volta è per Baltic Mabel la femmina di Cangelosi che stenta nel dare continuità. Una corsa assolutamente incerta.

Nel pomeriggio anche una bella corsa riservata alla categoria dei Gentlemen, una agli aspiranti futuri driver ed una interessante per cavalli anziani di buona gamba, saranno i motivi principali della prima domenica del mese.

Come sempre attivo il nostro ristorante, che proporrà come menù: Lasagne vegetariane o Rigatoni al ragù di cinghiale. Capocollo alla piastra o Baccalà con polenta. Al prezzo convenzionale di 12 euro.

Orario inizio corse alle ore 14,45 e come sempre ingresso gratuito.