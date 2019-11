In un’attualità che sembra lasciar poco spazio al dialogo e all’intercultura, da mercoledì 11 dicembre torna La Musica dei Cieli, il festival realizzato da BeatMi con il contributo del MIBAC, della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Dal 1996, La Musica dei Cieli promuove la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso le musiche della spiritualità, presentando una serie coordinata di concerti – quasi tutti gratuiti – nei luoghi di culto, teatri e sale da concerto di Milano e della Lombardia.

Antonella Ruggiero, Noa, Raiz & Radicanto, Ambrogio Sparagna & Peppe Servillo, Ballaké Sissoko sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno proponendo la propria musica e lasciando lo spazio alla riflessione e al confronto sui nessi antropologici, come il sacro e la religiosità, che i nostri tempi tendono a semplificare e a omologare ai processi di comunicazione.

Non solo un festival ma una riaffermazione dell’importanza della curiosità verso ciò che è diverso e verso ciò che non si comprende passando dall’incommensurabile profondità del sacro. La Musica dei Cieli sfida le frontiere e l’appiattimento sulla dimensione del materiale dettate dalla crescente spinta verso l’individualismo della società contemporanea proponendo la via delle emozioni e della musica che spesso è in grado di superare con empatia le distanze più incolmabili.







LA MUSICA DEI CIELI 2019

11 dicembre – Chiesa San Martino di Bollate (Mi)

Antonella Ruggiero - “Sacra Armonia”

13 dicembre – Centro Pastorale Papa Giovanni XXIII di Seriate (Bg),

3MA - Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi e Rajery

14 dicembre – Chiesa Madonna di Fatima di Milano,

3MA - Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi e Rajery

15 dicembre – Chiesa San Guglielmo di Castellazzo di Bollate (Mi),

Redi Hasa + Rocco Nigro - “Lutja E Adriatikut”

16 dicembre – Complesso San Giuseppe di Brescia,

Redi Hasa + Rocco Nigro - “Lutja E Adriatikut”

17 dicembre – Chiesa del Carmine di Milano, ingresso a pagamento

Noa - “Letters To Bach”

18 dicembre – Teatro Sociale di Como, ingresso a pagamento

Noa - “Letters To Bach”

18 dicembre – Chiesa San Carlo di Novate Milanese (Mi),

Raiz & Radicanto - “Neshama”

19 dicembre – Teatro Sociale di Como, ingresso a pagamento

Dennis Reed & The Gap

20 dicembre – Auditorium S. Antonio di Morbegno (So), ingresso a pagamento

Dennis Reed & The Gap

21 dicembre – Teatro Monteverdi di Cremona, ingresso a pagamento

Ensemble Calixtinus - “Ararat”

21 dicembre – Chiesa Valdese di Milano,

Ambrogio Sparagna & Peppe Servillo - “Fermarono I Cieli”

22 dicembre – Chiesa dell’Immacolata di Suzzara (Mn),

Ambrogio Sparagna & Peppe Servillo - “Fermarono I Cieli”

22 dicembre – Parrocchia San Michele di Oreno di Vimercate,

Ensemble Calixtinus - “Ararat”

22 dicembre – Chiesa Cristiana Protestante di Milano,

Redi Hasa + Rocco Nigro - “Lutja E Adriatikut”

22 dicembre – Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese (Mi),

Ensemble Testori & Coroseduto - “Concerto di Natale”

30 dicembre – Blue Note di Milano,

Harlem Gospel Choir