18° Compleanno Ratatoj!

Serata speciale al Magda Olivero con:

- Max Collini Legge L'indie

- TI AMO Dj-set - La festa It Pop

- Anteprima videoclip "2007" Arabel

- Servizio Bar in collaborazione con Tasté bistrot

- Videoproiezione fotografica + ospiti :se avete foto "storiche" (o anche solo belle) di eventi a cui avete partecipato inviatecele a: info@ratatoj.it - verranno proiettate nel foyer durante la serata.



Ingresso Euro 12 + d.p.

In occasione del 18° anno di vita dell'associazione, il Ratatoj promuove questa specialissima serata:

"Max Collini Legge L'indie".

Il gruppo Arabel proietterà in una speciale anteprima il video del nuovo singolo "2007", brano ispirato e dedicato alla storia dell'Associazione.

A chiudere la serata le note ed i ritmi della musica indie italiana, curata dal dj set ti amo che ci farà ballare e cantare.



Max Collini

Appassionato di musica indipendente prima ancora di diventare uno che la scena degli anni zero se l'è poi mangiata a pranzo e cena con i suoi Offlaga Disco Pax, Max Collini recita, legge, racconta testi, modi, tempi, metodi e linguaggio di ciò che amate chiamare indie e come sia cambiato nel corso di questo decennio. Come alcuni gruppi considerassero il loro punto di arrivo riempire il piccolo Covo club di Bologna per poi ritrovarsi a mandare "completamente sold out" il Forum di Assago e altri luoghi prima frequentati solo per vedere le partite di basket.

Cosa abbia reso possibile il fatto che il principe dell'indipendenza (sua maestà Manuel Agnelli) sia finito a fare il giudice a X Factor e un figliuol prodigo di quella storia (Lodo Guenzi) invece pure.

In mezzo Calcutta, Coez, Coma Cose, i Cani, Gazzelle, Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Young Signorino e chi più ne ha più ne metta. Il nuovo pop, il vecchio cantautorato, la trap romagnola, le parole, i testi, le note, ma anche lo sconforto, l'invidia, l'ironia e, a tratti, l'ammirazione.

Per chi ce l'ha fatta, per chi vorrebbe farcela e per chi non ce la farà mai. E' solo un gioco, sia chiaro, ma va bene.

Va bene così.



TI AMO - INDIE DJ Set ♥️

Solo musica italiana.

COEZ * CALCUTTA * THEGIORNALISTI * LO STATO SOCIALE * BRUNORI SAS * BAUSTELLE * EX-OTAGO * GAZZELLE * EUGENIO IN VIA DI GIOIA * ZEN CIRCUS * I CANI * POP_X * CANOVA * COSMO * TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI * MOTTA * ENNE * LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA * COMA_COSE * WILLIE PEYOTE e tanti altri...



cinema teatro magda olivero

via palazzo di città 15 - saluzzo

www.cinemateatromagdaolivero.it