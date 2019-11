Fuh in concerto

Aftershow: Tealdi

Fuh nasce, vive e molto probabilmente morirà a Canale. Canale, campagna, il nulla, Cuneo. Questo sono i Fuh. Fuh è qualcosa di viscerale, che parte da un animo e attitudine spiccatamente punk e si sviluppa poi in un insieme di armonie e spigolosità più noise che si vanno a cementare in un sound ricercato ma al tempo stesso sporco e grezzo.Ispirati da quelli che sono i mostri sacri d’oltreoceano e da quelli oltre la collina nell’ambito Canalese*Noise Records, nel corso degli anni elaborano un set sempre più coinvolgente e vario che li porta a suonare in tutta Italia e Francia con band come: VERDENA in varie date del tour "Requiem", NEBULA (USA), THE NATIONAL (USA), L’ENFANCE ROUGE (FRA), MARLENE KUNTZ, THREE SECOND KISS, TEATRO DEGLI ORRORI, JENNIFER GENTLE, etc. Dopo avere realizzato “God Eats Us in the Morning” nel 2004, uno split con i Ruggine nel 2005, “int/ext” e il videoclip di Free Money nel 2006, nel Marzo 2007 vincono le selezioni piemontesi di ITALIA WAVE potendo poi partecipare allo stesso festival estivo aprendo per TUNNG (USA), TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI e A TOYS ORCHESTRA. Sempre nel 2007 registrano “Extinct”, con il quale arrivano a suonare al TRAFFIC FESTIVAL di Torino in apertura ad ARCTIC MONKEYS, ART BRUT e THE CORAL.Nel 2009 partecipano con il brano Long Gone alla compilation tributo a Syd Barret “Clowns and Jugglers” edita dalla Octopus Records, insieme a JENNIFER JENTLE, etc.Il tempo che segue è speso dai Quattro in live e nella cura dell’elaborazione dei pezzi di "Dancing Judas", album che viene accolto con grande interesse dalla critica e considerato da alcuni uno dei migliori album di genere del 2010 in Italia.