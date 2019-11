Torna in scena lo spettacolo BLUME martedì 3 dicembre h 21 alla Lavanderia a Vapore di Collegno, dopo il debutto di marzo 2019 a Torino e dopo la presentazione al Teatro Franco Parenti di Milano in ottobre.

Lo spettacolo, creazione di Barbara Altissimo con la drammaturgia di Emanuela Currao e le musiche originali eseguite dal vivo di Didie Caria, vede in scena tredici giovani under 25 che hanno partecipato al progetto triennale In Verdis (2016-2019) curato dall'Associazione LiberamenteUnico, che ha coinvolto gruppi di giovani provenienti da vissuti sociali e culturali molto diversi, includendo varie situazioni di disabilità ed emarginazione. Il progetto è stato incentrato sulla parola diversità come aspetto caratterizzante, non ghettizzante ma inteso come valore aggiunto e termine di confronto e di scambio.

BLUME sarà presentato in una matinée (3 dicembre h 10,30) all'interno del progetto Media Dance, la rassegna di teatro danza per le scuole a cura della Lavanderia a Vapore Centro di residenza per la danza gestito dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, che abbina alla visione degli spettacoli incontri, approfondimenti in classe, con la partecipazione di artisti e coreografi. Alle h 21 replica in serale aperta a tutto il pubblico, considerate le numerose richieste pervenute in seguito al tutto esaurito delle precedenti presentazioni dello spettacolo.

BLUME

Produzione LiberamenteUnico



Una creazione di Barbara Altissimo

Drammaturgia Emanuela Currao

Colonna sonora originale eseguita dal vivo Didie Caria

Collaborazione artistica alla creazione

Emanuela Currao e Didie Caria

Disegno luci e spazio scenico Massimo Vesco

Costumi Alessia Panfili

In scena i ragazzi del progetto IN VERDIS

Carola Del Pizzo, Chiara Cau, Daniele Disalvo, Eleonora Belpoliti, Gabriele Graham Gasco, Giovanni Scarpa, Gorette Kamuanya, Loveth Kingsley, Michela Bellitto, Rebecca Palma, Sanaa Sallah, Sebastian Matajudios Rios, Tommy Crosara.



Biglietteria

Tel. 011/4322902

biglietteria@piemontedalvivo.it

Spettacoli Intero € 12,00 – Ridotto € 9,00

PREVENDITA:

Infopiemonte – Via Garibaldi 2, Torino e tutti i punti di prevendita Vivaticket in Italia

ONLINE: https://www.vivaticket.it/ita/event/blume/138113

BIGLIETTERIA SERALE: in teatro, a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli