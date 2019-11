Toni Campa e Luciana De Biase, musical promoter a Torino e gestori de Le Roi, avviano con il concerto dei Dik Dik e dei Camaleonti i festeggiamenti per i 60 anni de Le Roi, che dureranno un anno fino a dicembre 2020 con ospiti internazionali e istituzionali , fra cui due star della canzone italiana.

Risale infatti al 1959 l’incarico ufficiale da parte di Attilio Lutrario, imprenditore dello spettacolo, all’architetto Carlo Mollino per venti milioni di compenso, per la realizzazione di un nuovo dancing, arredi inclusi. L’inaugurazione del dancing in Via Stradella avvenne dopo diciotto mesi di cantieri, nel novembre del 1960, con il nome Lutrario Le Roi ideato dal pittore Otto Maraini, che lo immaginò disegnato con una grossa cima da barca.

Nel 1963 venne modificato l’ingresso su via Stradella con l’ampliamento di una porta sovrastata dalla scritta Le Roi.

Martedi 3 dicembre alle ore 21 il concerto dei Dik Dik e i Camaleonti danno l’avvio ad una serie di eventi che dureranno un anno intero per ricordare la nascita del dancing Le Roi.





