Martedì 3 Dicembre ingresso 5 euro



I Datcha Mandala sono una Heavy Rock Blues francese con più di 500 date in giro per il mondo.

Han condiviso il palco con BRMC, Radio Moscow Birth Of Joy and many others... The Temperance Movement; The Inspector Cluzo, Blues Pills, Shaka Ponk, Hayseed Dixie.

Saranno er la prima volta in Italia a Novembre per presentare il nuovo LP ROKH.

Dätcha Mandala released ROKH, a LP, registrato da Clive Martin (Queen, Stereophonics, Skunk Anansie...etc).





BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino

392 704 5240

info@blah-blah.it