Stagione 2019/2020 “Naufragar m’è dolce”

Rassegna “A Teatro e poi Merenda”

Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese - via Partigiani 4, Settimo T.se

Domenica 8 dicembre 2019 ore 16.00

“Verdementa”

di Elisabetta Jankovic

con Giorgia Calandrini

e con i musici Gabriele Savarese e Pasquale Rimolo

regia di Riccardo Rombi

Catalyst Teatro

Verdementa, una fiaba sulla diversità al Garybaldi

Nuovo appuntamento con “A Teatro e poi Merenda”, la rassegna dedicata alle famiglie della stagione “Naufragar m’è dolce” del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, organizzata da Santibriganti. In scena “Verdementa”, della compagnia fiorentina Catalyst, uno spettacolo musicale frizzante, leggero e divertente, con Giorgia Calandrini e i musici Gabriele Savanese e Pasquale Rimolo, nato grazie all’incontro creativo tra il regista Riccardo Rombi e il compositore Filippo Landi. Il tema del “diverso” è il leitmotiv dello spettacolo, tratto dall’omonima fiaba scritta da Elisabetta Jankovic, dove il linguaggio universale della musica funge da collante.

La storia è quella degli Ottuasi, un popolo chiuso in se stesso per la paura del mondo esterno, la cui quotidianità è scossa da un evento eccezionale. Alle porte della città viene infatti abbandonata una neonata molto particolare, con le antenne e la pelle di colore verde. Gli Ottuasi decidono di accoglierla, dandole il nome Verdementa, e col passare del tempo la sua presenza fa emergere le varie sfaccettature di questo popolo, ingenuo e spaventato alle prese col “diverso”.

Al termine dello spettacolo, come da titolo della rassegna, ai bambini del pubblico verrà offerta la merenda.

La stagione teatrale 2019/2020 “Naufragar m’è dolce” del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Piemonte dal Vivo, è stata realizzata con il sostegno della Città di Settimo Torinese – Fondazione ECM e della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell'edizione 2019 del bando "PerformingArts", con il contributo della Fondazione CRT – Bando Not&Sipari e con il sostegno della Regione Piemonte.

Con questa stagione, Santibriganti Teatro è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Ospitalità in collaborazione con “Concentrica – Spettacoli in Orbita a cura de La Caduta” e In-Box Verde.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura

+39 011 8028501 • garybaldi@santibriganti.it • Garybaldi è su Facebook

Biglietti: 6 €

Inizio spettacolo ore 16.00

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo.