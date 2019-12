Moni Ovadia al Teatro Civico di Busca con “Carta Bianca”

Il Teatro fa il suo giro - Stagione 2019/2020 “Spaesamenti”

Teatro Civico di Busca - Piazzetta del Teatro, 1 - Busca (CN)

Venerdì 6 dicembre 2019 ore 21.00

“Carta Bianca”

di e con Moni Ovadia

Corvino Produzioni (Bologna)

Piemonte dal Vivo

Venerdì 6 dicembre Moni Ovadia salirà sul palco del Teatro Civico di Busca per portare in scena “Carta Bianca”. Il suo spettacolo sarà il primo appuntamento a Busca de “Il Teatro fa il suo giro: Spaesamenti”, la stagione diffusa dei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Con questo monologo Moni Ovadia intratterrà il pubblico con riflessioni, letture e storie tratte dal suo repertorio, il tutto senza seguire un copione o una scaletta predefiniti. “Abbiamo bisogno” spiega “di costruire un sogno, di creare nuovi orizzonti, di intessere relazioni umane di valore, l’unico vero lusso che abbiamo a disposizione in questa vita”.

Moni Ovadia è un artista carismatico, attore, autore, scrittore, che con il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish, ed è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. In questo lavoro si parte dalla Carta Bianca, racconta Ovadia “per restituire un senso alla realtà. Le religioni monoteistiche hanno sancito la sacralità della vita e l’inviolabilità della dignità umana, ma tutto questo è andato perduto per mezzo di un sistema capitalistico selvaggio. Un sistema che limita la vita al solo atto di produrre e consumare, anzi a consumare ancora prima di produrre per poi chiederci di andare via il prima possibile in silenzio, senza dare neanche troppo disturbo”.

Al termine dello spettacolo, nel foyer del teatro, si terrà “Tarallucci e Vino”, momento conviviale della stagione teatrale “Spaesamenti” dedicato agli spettatori e agli artisti appena andati in scena.

La Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” di Caraglio, Busca e Dronero, Stagione teatrale 2018/2019 “Spaesamenti” è stata ideata e realizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Piemonte dal Vivo, con il contributo di Comune di Caraglio, Comune di Busca, Comune di Dronero, il sostegno di Regione Piemonte, il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con Teatranza, Concentrica e In-Box Verde.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura

Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.

Piazzetta del Teatro, 1 - Busca (CN)

Biglietti

Intero € 13 - Ridotto € 10 - Ridotto extra € 8

Inizio spettacolo ore 21.00

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo.

Informazioni, prenotazioni, vendita carnet

Comune di Busca

Ufficio Cultura: +39 0171 948624 - www.comune.busca.cn.it

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (da lun a ven h. 12.30-16.30)

organizzazione@santibriganti.it • www.santibriganti.it