Esposta la più grande e ricca collezione di francobolli internazionali dedicati al grande Genio a cura del collezionista Fabrizio Fabrini.



L'attuale percorso filatelico tra Storia e Arte sulla vita e le opere di Leonardo si pone in ideale continuazione con la precedente mostra dedicata a Leonardo e i suoi saperi che la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in sinergia con la Fondazione Luigi Firpo Centro Studi sul Pensiero Politico e con l’Università degli Studi di Torino, ha proposto in maggio - giugno us, con una selezione di oltre trenta opere alla scoperta di Leonardo "lettore" e della sua ricca biblioteca nobilitata anche dalla presenza importante dei principali capolavori di Dante, Petrarca e Boccaccio e degli scritti di Sant’Agostino, tra i massimi pensatori cristiani del primo millennio, che la Nazionale esporrà ancora a integrazione della mostra filatelica.



In una forma originale e nuova, il percorso filatelico racconta il grande Maestro attraverso le innumerevoli frasi, “il bestiario” e le "profezie" trovati nei suoi molti libri ed appunti, che esplicitano la sua eclettica genialità e le sue opere e ci guidano a comprenderne il genio, i pensieri e la figura. E' così che l'ingente collezione filatelica accompagna gli scritti di Leonardo, gli eventi, i personaggi, le trasformazioni politiche e sociali dell'epoca, la storia della gente e delle terre da cui proviene in modo efficace ed immediato come solo il francobollo sa fare, permettendo al visitatore di rivivere in 15 diverse Sezioni tematiche come la storia ha celebrato le molteplici sfaccettature del grande Maestro: Leonardo Genio universale; Omo sanza lettere; I volti di Leonardo; Uomo vitruviano; La città ideale; Scienza, esperienza, matematica, anatomia e medicina; Pittura, scultura, musica per Leonardo; Leonardo ingegnere, la guerra e le armi; Idraulica, botanica, astronomia e ottica; Leonardo: la guerra e le armi; Il sogno di Leonardo: il volo umano; Biografia e opere di Leonardo; Irreligiosità di Leonardo; Leonardo e Michelangelo; Profezie, favole e bestiario di Leonardo.



Uno straordinario patrimonio di francobolli di ogni epoca e nazione per raccontare il Genio e affascinare.



29 novembre 2019 - 29 febbraio 2020

Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

Piazza Carlo Alberto, 5, 10123 Torino

Lun-gio 10-18 / Ven-sab 10-13