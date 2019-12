Venerdì 6 Dicembre 2019

We Play The Music We Love

Q35

via Quittengo 35 - Torino

#raveon

SOMEWHEN (Berlin - DE)

+ Marcelo Tag, Wood Step

Dopo il successo dell'esplosivo party con Fjaak siamo felici di portare per la prima volta a Torino un altro incredibile artista della scena techno internazionale direttamente dal Berghain di Berlino. Somewhen fa parte della nuova generazione techno di Berlino, che continua a elaborare i principali generi adattandoli a un contesto postmoderno. Futurismo e nostalgia sono i due temi che si fondono volutamente all'interno del nome stesso del produttore, dj e label owner: Somewhen descrive questo momento incerto nel vago futuro (whenever), così come la fiducia che alla fine (sometimes) i propri sogni possono essere realizzati. Dalla ripetizione ipnotica, alla sottile ricchezza di dettagli, alla sua passione per i paesaggi sonori atmosferici l'attuale design tecnico di Somewhen deriva da diverse fonti che condividono tutte una visione comune attraverso la quale si posiziona deliberatamente contro la monodimensionalità. Con i suoi versatili e potenti dj set, con la sua residenza al Berghain dall'ottobre del 2014, con il suo lavoro come produttore per Ostgut Ton, Null EP, Unterton e AFL, Somewhen ha dimostrato che interrompere la propria routine può essere sia viaggio che destinazione.