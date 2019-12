Lunedì 9 DICEMBRE 2019 ore 18

Aula Magna 'G. Agnelli'

Politecnico di Torino

Protagonisti due giovani artisti che fanno anche parte della compagine OSN Rai: la violinista (e violista) Valentina Busso e il pianista Francesco Bergamasco per un programma interamente dedicato alla musica russa del '900 storico (Prokof'ev e Šostakovič).

per i dettagli: http://www.policlassica.polito.it/stagione

Il ‘Generale Inverno’, nel ’900

Ancora il gelo del Nord, o meglio della (ormai ex) Santa Madre Russia. Ed il frutto raro di pagine pianistiche di Šostakovič - in una raffinata ed efficace trascrizione - racchiuse come una crema dolcissima entro le cialde di due Sonate di Prokof’ev: l’op. 94 ben nota anche nella versione col flauto... Due Sonate beninteso a dir poco vertiginose (anche sul piano virtuosistico). L’op. 80, poi, è pagina cupa, di straordinaria e tragica drammaticità, composta negli anni tragici del Secondo Conflitto e come tale volta ad evocare rovine e carri armati...

Valentina Busso violino

Francesco Bergamasco pianoforte

Prokof’ev Sonata n. 2 in re maggiore op. 94bis

Šostakovič 4 Preludi op. 34

(trascrizione per vl. e pf. di Dmitri Tsyganov)

Prokof’ev Sonata n. 1 in fa minore op. 80