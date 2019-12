Soundtruck live

Movie Music

Le colonne sonore di The Blues Brothers, Ritorno al futuro, Shrek, Grease, La Febbre del Sabato sera, Rocky, 9 settimane e 1/2, School Of Rock, Footloose e tantissimi altri, come non le avete mai sentite prima





Il Maglio Cocktailbar Torino

Via Vittorio Andreis 18, 10152 Torino

346 707 3210

ilmaglio.torino@hotmail.it