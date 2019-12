Domenica 8 dicembre un ensemble di musicisti e un corpo di ballo porteranno nel cortile più cool d'Italia la passione per la danza e la cultura popolare. L'esibizione degli MCCS Punklirico sarà infatti preceduta da quella dei Vampa de Lumèra, ovvero Giuliano Francescato al tamburello, Davide Magnelli all'organetto, Giuseppe Zuccarello al violino, Francesca Mezzapesa alla chitarra, armonica e voce, Barbara Ivaldi alla voce, Valentina, Tiziana, Edelfina e Sara alle danze.

Non mancherà la poesia del Premio Montale Carlo Molinaro, la letteratura dello scrittore Bruno Panebarco, il teatro dell'attrice Gabriella Squilibria Dal Farra, l'impegno civile del comitato cittadino Mamme in piazza per la libertà di dissenso.

Servizio d'ordine affidato ai ragazzi nello spettro autistico di Angsa Piemonte Sezione di Torino Onlus.

Appuntamento alle 16.45 in via Mercanti 3 per Radiocitofono, radio condominiale condotta all'antropologo Mauro Cerni.

Apertura portone ore 17.