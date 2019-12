II Woodoo Dolls nascono nel 2005, come tanti, fra i banchi di scuola. Qui inizia la loro passione, stare insieme, far festa, cercare sempre l’occasione per poter suonare insieme al loro pubblico. Nel 2010 presentano il loro primo EP “Proprio dentro al...”; un anno dopo, con il singolo “Gli ultimi del Rock’n Roll” iniziano a farsi conoscere anche fuori dalla provincia. Il loro Ska-core contaminato dai generi più imbarazzanti, dal reaggae allo swing, li porta ad esibirsi anche in festival e palchi importanti, tra cui il Rafanass Festival (Trentino), Apolide e Tavarock. Ad inizio 2014 i Woodoo tornano a registrare. Risultato: il nuovo EP "Sempre in mezzo al..." presentato ad ARFF 2014, che continua sul loro sound "contaminato", lanciato grazie al nuovo singolo "Che vuoi che ti dica". Nel 2017 ritornano in sala studio per produrre il loro primo album “maestri di vita”, e a maggio 2018 esce il nuovo singolo, “100 lire”! Tutt'ora sono attivi con concerti, caratteristici per la loro carica e la loro voglia di far festa insieme al loro pubblico.





Via Alpignano 82, Rivoli

011 953 5056

ore 22 gratuito