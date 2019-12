Un concerto, un racconto e un firmacopie.



Graphic Novel Is Back - Unplugged è lo spettacolo che Davide Toffolo, cantante dei Tre allegri ragazzi morti, ha ideato per farvi entrare nel suo nuovo, omonimo, libro a fumetti (edito da Rizzoli Lizard).

La vita dell'anti-star della musica indipendente italiana, che con le sue canzoni e i suoi fumetti ha segnato almeno tre generazioni, viene messa in scena attraverso canzoni, racconti esilaranti e giochi interattivi con il pubblico.



Davide Toffolo è una rock star che fa fumetti e un fumettista che è anche una rockstar. Un'anti-star, per essere precisi. Nessuno ha mai visto così da vicino il grande cantante e disegnatore. Graphic Novel Is Back - Unplugged è un momento intimo per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre allegri ragazzi morti come non le avete mai ascoltate.



START: 20:00

TICKET: 8€ alla porta / 6€ prevendita



ACQUISTA QUI: https://oooh.events/evento/graphic-novel-is-back-unplugged-%C3%A8-lo-spettacolo-che-davide-toffolo-biglietti/