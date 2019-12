Trento, le Langhe e Torino non sono mai state così vicine. Affini Rivendita1 e Rivendita 2, le due insegne torinesi rispettivamente di via Belfiore 16/C e di Piazza Repubblica 2, il prossimo 13 dicembre a partire dalle ore 18,30 organizzano una “Grappa Experience” per far incontrare le grappe delle Langhe e quelle del Trentino con l’arte della mixology torinese. Ospiti d’eccezione saranno, infatti, l’Istituto di Tutela della Grappa del Trentino e la “langarola” Distilleria Montanaro. I distillati saranno protagonisti di un inedito ed esclusivo pairing, per una miscelazione di sapori ed esperienze curata da Michele Marzella, head barman di Affini Rivendita, in cui le grappe potranno essere consumate in purezza o diventare ingredienti di originali cocktail. Tra le varie proposte di degustazioni non mancheranno alcune chicche come il distillato di vitigno Marzemino, uno di Muller Thurgau e uno aromatico di Traminer, oltre a un curioso accostamento con il caffè. Ad accompagnare la “Grappa Experience”, ci saranno assaggi di fonduta svizzera o Zelten trentino proposti da Niccolò Tealdi, executive chef di Affini Rivendita. Costo: 8 euro per ogni cocktail, che verrà servito a scelta con fonduta svizzera o Zelten trentino.



Per partecipare alla serata si consiglia la prenotazione: Rivendita 1 Tel. 011 024 0162 e Affini-Rivendita 2 tel.0110243170. Oppure FB: https://www.facebook.com/events/447773715883862/