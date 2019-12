Arriva in Piemonte, nei teatri gestiti da E20inscena, la nuova produzione della Compagnia Nazionale Raffaele Paganini e Almatanz di Luigi Martelletta: CARMEN E BOLERO.

Lo spettacolo sarà in scena giovedì 12 dicembre alle ore 21 al Cinema Teatro Gobetti di San Mauro Torinese e Venerdì 13 sempre alle ore 21 al Teatro Cantoregi di Carignano.

Sangue, amore e morte, sono gli ingredienti del balletto Carmen dove il sipario si apre con la scena finale e poi attraverso una voce narrante si snoda man mano come riavvolgendo simbolicamente un nastro, come in un flashback, fino alla scena iniziale.

Il coreografo Luigi Martelletta afferma: “Credo che nell’immaginario collettivo, quando si parla della Carmen, la si associ a delle immagini immediate: zingari, ventagli, spagna, toreri e a tutto ciò che il melodramma di Bizet si porta dietro; ho quindi pensato di andare in profondità, di immaginare una Carmen e soprattutto gli altri personaggi con delle sfumature e dei profili completamente diversi o comunque mai rappresentati. Il rapporto che lega Josè a Carmen è quello distinto dalla consapevolezza dell’amore e del destino intesi come un’entità fatalmente predeterminata, che vive sapendo perfettamente di non poterla alterare”.

L’ensemble è formato da 9 danzatori, le scene sono state effettuate da Europascene, i costumi da Luisa Spinatelli, coreografia e regia di Luigi Martelletta.





Sulle note del famoso Bolero di Ravel si concluderà lo spettacolo. Al centro di una taverna su un tavolo un ballerino danza. Intorno a lui si aggirano donne e uomini assetati d’ebbrezza. Il binomio danza-musica in questo balletto provocherà una miscela esplosiva che coinvolgerà e travolgerà il pubblico in un susseguirsi di emozioni.

Biglietti Cinema Teatro Gobetti di San Mauro Torinese: intero 27 euro, ridotto 22 euro (over 65, under 25, tesserati Borello), ridotto 15 euro (Unitre San Mauro T.se e Settimo T.se, Scuole di danza e teatro)

Biglietti Teatro Cantoregi di Carignano:

Platea intero 25 euro, ridotto 20 euro (over 65, under 25), ridotto 15 € (Unitre Carignano e Piobesi, scuole di danza e teatro)

Galleria intero 18 euro, ridotto 15 euro (over 65, under 25)