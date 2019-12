Domenica 15 dicembre, con il Patrocinio del Comune di Vinovo, è in programma presso il Salone delle Feste dell’impianto torinese il Pranzo di Gala di Beneficenza per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus.

Per la speciale occasione, la location elegante e raffinata al primo piano della Tribuna si trasformerà in un bellissimo ristorante grazie alla Marotta Re Catering che da poco ha preso in gestione la parte dedicata alla ristorazione dell’ippodromo di Vinovo, indubbiamente uno degli impianti più belli d’Italia.

Il tutto nasce dalla voglia di fare del bene, per aiutare la Ricerca che ogni anno è sempre più avanti nello sconfiggere questo male.

L’iniziativa fa parte delle tante organizzate per la Maratona della Solidarietà nel Comune di Vinovo e nei comuni limitrofi.

Un’importante parte della quota di partecipazione richiesta ai presenti, dedotte le spese, sarà devoluta direttamente alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus che, inoltre, sarà presente all’evento anche con un suo rappresentante scientifico.

Nel pomeriggio di corse al trotto all’ippodromo di Vinovo a far da contorno al Pranzo di Beneficenza per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri di Nichelino.

Per maggiori informazioni potete contattare la signora Elisabetta Busso, dell’ippodromo di Vinovo, al numero 392 6803643

e-mail: elisabettabusso65@gmail.com; info@ippodromovinovo.it