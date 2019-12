BURATTINI & FIGURE IN CHALET

spettacoli per famiglie e scuole

CHALET ALLEMAND ore 16,30

Parco Culturale Le Serre

Via Tiziano Lanza, 31 – 10095 Grugliasco (TO)

Domenica 15 Dicembre 2019 alle ore 16.30 (replica scolastica lunedì 16 dicembre 2019 ore 10.00) allo Chalet Allemand in Via Tiziano Lanza 31 – Parco Culturale Le Serre a Grugliasco (TO), per le la Stagione BURATTINI & FIGURE IN CHALET, la compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) presenta lo spettacolo “Buonanotte Mr. Scrooge”.

Spettacolo con attori, pupazzi e ombre in movimento. Traddo da “Canto di Natale” di Cherles Dickens. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio. Scenografie di Davide Inneo, pupazzi di Davide Inneo, Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro, ombre di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro. Musiche di Andrea Casamento.

Dai 4 anni in poi. Per tutti.

Gli spiriti si fanno messaggeri benefici, guide sapienti che conducono il vecchio e avaro Mr. Scrooge attraverso le età della vita presente, passata e futura. Un viaggio di speranza, durante la notte di Natale, per divenire tutti più buoni. Il nostro allestimento è all’insegna del rigore scenico e filologico, che stempera il dramma, ma non sempre, anche per divertire i più piccoli.







BIGLIETTI PER LA DOMENICA

Il costo del biglietto è di 6,00 euro per tutti

Gratuito per un accompagnatore di persone diversamente abili paganti

Gratuito per un nonno o nonna che accompagna almeno un nipotino pagante

Gratuito per i bambini sotto i 3 anni









Per informazioni e prenotazioni telefoniche

Cell.Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547

Per prenotazioni via e-mail

prenotazioni@labottegateatrale.it