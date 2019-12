Il cartellone Per Farvi Ridere ospita lo spettacolo comico 58 sfumature di Pino, al teatro Gioiello sabato 14 dicembre ore 21 e domenica 15 dicembre ore 16.

Protagonisti PINO INSEGNO e FEDERICO PERROTTA. Il testo è firmato dagli stessi Insegno e Perrotta e da Daniele Prato. La regia è di Claudio Insegno.

La parola al mattatore Pino Insegno per la presentazione del nuovo lavoro: “Raccontarsi non per autocelebrarsi, ma per raccontare la quotidianità, attraverso gli occhi di un uomo che fa della sua vita un film. Dove la realtà si mischia alla finzione. Un viaggio attraverso il cinema, la televisione, la musica e i nuovi media, il tutto scandito dalle varie stazioni della vita: con voi passeggeri di prima classe e io il vostro capotreno. PS: il convoglio ferma solo a "SORRISO", "RIDENTE" cittadina al centro dell'anima”.

Dalla rassegna stampa: “Il doppiaggio, la televisione, il teatro, c’è un po’ tutta la vita professionale di Pino Insegno nel suo 58 sfumature” – “I due attori condividono il palco in maniera armonica, sembra di assistere a un tango ben provato e consolidato da una coppia di amanti. Passione, bravura, trasporto e piacere. ” - “Un viaggio tra i più famosi film, gli eccessi della televisione, le confusioni dei mass media”.

Repliche 58 SFUMATURE: sabato 14 dicembre ore 21 e domenica 15 dicembre ore 16

al Teatro Gioiello (Torino, via C. Colombo 31)

Prezzi Biglietti 58 SFUMATURE:

sabato sera e dom pomeriggio: p. unico € 22,50 + 1,50 - ridotto (und26, ov60) € 16,50 + 1,50

ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1

Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli

TEATRO ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447; T.GIOIELLO - Torino, v.Colombo 31 - tel. 011/5805768

TEATRO ALFIERI - Torino, p. Solferino, 4 - tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it - online: www.ticketone.it