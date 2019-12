INTERSCAMBI è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far conoscere e valorizzare Compagnie di danza di rilievo internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri e la Compagnia EgriBiancoDanza. Un’importante opportunità che permette al pubblico di conoscere e vedere i differenti sviluppi poetici ed estetici dei partner della Compagnia nel tempo e soprattutto alla Compagnia di stringere e approfondire rapporti artistici che non possono che arricchire reciprocamente oltre a permettere nel medio/lungo termine progettualità condivise, frutto di una frequentazione e una conoscenza approfondita da cui affiorano affinità, vocazioni e punti di incontro.

Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 21 secondo appuntamento al Teatro Vittoria di Torino con la Stagione IPUNTIDANZA 2019/20 della Fondazione Egri per la Danza nell’ambito di Interscambi con Interno5danza, compagnia di danza contemporanea con sede a Napoli, che presenta Act of Mercy, sotto la direzione artistica del coreografo Antonello Tudisco.

Lo spunto di riflessione da cui nasce lo spettacolo è il dipinto « Le Sette Opere della Misericordia » di Caravaggio, in esso infatti il linguaggio usato fa sì che la lettura del concetto di Misericordia si basi su un livello reale ed umano, attraverso gesti e personaggi che non ne rappresentano una immagine esteriore ed ideale, ma la rendono viva e profondamente concreta. Le azioni raccontano di corpi che si aiutano e agiscono per un benessere collettivo. La ricerca quindi analizza la possibilità di costruire gesti e/o azioni che possano generare atti di misericordia. I corpi dei danzatori come segni di un linguaggio in cui la mutualità del gesto da vita alla visione di un gruppo che agisce in maniera coesa e non isolata in piccole realtà autonome e distinte.







20 dicembre 2019 ore 21

Teatro Vittoria

Via Antonio Gramsci, 4 Torino