A seguire il ricco calendario di appuntamenti natalizi in programma domenica 15 dicembre a Fossano.

- In piazza 27 Marzo 1861, a pranzo con la Pro Loco di Fossano, polenta no stop per tutti (polenta con sugo e salsiccia, acqua o vino, 7 euro). Alle ore 15 Babbo Natale arriva sulla sua slitta. Consegna delle letterine dei bambini e foto insieme a Santa Claus, giri sulla Slitta degli Elfi e Antichi Mestieri lungo via Garibaldi. Durante il pomeriggio bevande calde offerte dalla Pro Loco.

- Mercato straordinario, per tutto il giorno in via Roma, e negozi aperti per lo shopping.

- Mostra di Artigianato Locale, “Arte a Natale”, esposizione di opere d’arte, e Mostra di Presepi realizzati dall'artista Elsa Pinta, presso la chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio.

- Esposizione di lavori artigianali e presentazione della mostra "Io sono me" di Paolo Barge al Centro Diurno Il Mosaico.

- In Cattedrale, Mostra dei presepi e alberi di Natale delle scuole fossanesi.

- In San Filippo, "Auguri in coro", si esibiscono il coro femminile Harmònia e il coro SetteToni.

- All'Istituto Mons. Signori e Provvidenza, ore 15, Presepe Vivente.

Il programma completo del Natale a Fossano è disponibile al link: https://bit.ly/2rkCl4R