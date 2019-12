Giovedì 19 dicembre – ORE 21

Teatro Toselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

MBIRA

Nessuno è migliore

progetto di Roberto Castello

coreografia e regia Roberto Castello

musiche Marco Zanotti, Zam Moustapha Dembélé

testi Renato Sarti, Roberto Castello

interpreti Ilenia Romano e Susanna Iheme (danza/voce), Marco Zanotti (percussioni, limba) Zam Moustapha Dembélé (kora, tamanì, voce, balafon), Roberto Castello

ALDES - TEATRO DELLA COOPERATIVA

con il sostegno di MIBAC / Direzione Generale Spettacolo dal vivo, REGIONE TOSCANA / Sistema Regionale dello Spettacolo

Quanto ha contribuito l'Africa a renderci quelli che siamo?

Per molti secoli europei e arabi hanno esplorato, colonizzato e convertito ogni angolo del pianeta. Oggi molte culture sono perdute e quella occidentale è diventata per molti versi il riferimento universale. Impossibile dire se sia un bene o un male o sapere se i colonizzati prima della colonizzazione fossero più o meno felici. Spesso capita che, nel processo di colonizzazione, il conquistatore cambi entrando in contatto con la cultura dei conquistati. Di questo prova a parlare Mbira, un concerto che vede in scena due danzatrici, due musicisti e un regista e che - utilizzando musica, danza e parola - prova a fare un punto sul complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana.

Maggiori informazioni alla pagina http://www.aldesweb.org/it/mbira

BIGLIETTI

costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: http://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.html

Sono inoltre in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle 16, al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) (Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione).

Presso il botteghino del teatro è anche possibile acquistare i biglietti con 18app e Carta Docente.

INFO

t. 0171.444812/811/ e. spettacoli@comune.cuneo.it

Per vedere il calendario completo della stagione: http://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/2019-20.html

Il teatro Toselli è anche su facebook alla pagina https://www.facebook.com/teatrotosellicuneo/