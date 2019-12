PALA' CLUB

Special Guests: Merk & Kremont

Sabato 14 Dicembre 2019



Il duo MERK & KREMONT, sin dall'inizio della sua carriera ha attirato l'attenzione di artisti importanti, come Avicii, Steve Angello, Hardwell e Nicky Romero, la loro prima collaborazione internazionale si vede nel 2016 con Bob Sinclair.

In Italia hanno prodotto alcuni brani di Rovazzi, Il Pagante e Gianluca Vacchi.

Il 6 aprile 2018 hanno pubblicato il singolo Hands Up che ha ricevuto la cerficazione di disco di platino.

Oltre alle diverse date in Europa, tra i quali il Tomorrowland, il duo si è anche esibito anche in svariati luoghi del globo.



Prezzi:

Ingresso riservato ad un pubblico di età superiore agli anni 18

- Ingresso Uomo/Donna: 15,00 euro con drink

- Ingresso con tavolo: SOLD OUT



Servizio Navetta:

Gratuito tutta la notte A/R Cuneo , Borgo S.Dalmazzo, Peveragno (su richiesta per le altre zone limitrofe)



Resident DJs: Federico Effe

Resident Voice: Foly



Contatti:

+39 3703416674 (anche WhatsApp)

+39 3317542233 (anche WhatsApp) - Emanuele



