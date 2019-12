Dicembre Musica XIX Edizione con il sostegno e collaborazione di Circoscrizione 6 di Torino

Dieci Concerti suddivisi in Cinque appuntamenti e Cinque Chiese

Direzione Artistica, Luigi DI CESARE

Ingresso Gratuito

è gradita un’offerta libera a sostegno della programmazione

Venerdì 13 Dicembre 2019 – ore 21.00 – Chiesa Gesù Salvatore, Via degli Ulivi, 25 – Torino

TRIO SONA

Franco CAVALLONE Massimo IAMONE Rodolfo MEZZINO chitarre

TRIO SONA, inizia l’attività concertistica nel 1995. Il Trio è formato dai chitarristi Franco Cavallone, Massimo Iamone e Rodolfo Mezzino. La formazione ha suonato per numerose stagioni di concerti anche di carattere internazionale tra le quali Rive Gauche, Torino; Piemonte in Musica; Società Umanitaria, Milano; Rassegna Chitarristica Internazionale Musincanto, Torino; Festival Chitarristico Internazionale “Luigi Legnani”, Cervia; Eventi per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d'Italia; Classico d’Autunno, Torino; Pro Loco Moncenisio (To); Comune di Mompantero (To); Estate Sogliese, Asti; Amici dell’Arte, Pianezza (To); Amici della Musica, Meana (To); Associazione Artistico Culturale Ippogrifo, Festival Demiourgos (Torino). Il repertorio è composto da musiche originali per trio di chitarre degli ultimi due secoli e da alcune trascrizioni di musiche di Vivaldi, Verdi, Mompou, Gershwin, Joplin, Oldfield etc. effettuate dagli stessi componenti del Trio. Il gruppo ha sempre dedicato una particolare attenzione alla valorizzazione della musica contemporanea, ed è dedicatario di alcune composizioni originali per tre chitarre di

autori di rilievo quali A. Colla, R. Piacentini e G. Guanti. La formazione si è perfezionata nei corsi di Musica da Camera con chitarra tenuti da A. Gilardino, e in master class di L. Brouwer. Con l’editore M.a.p. ha inciso un CD di musica contemporanea per quartetto di chitarre.

MERLINER ENSEMBLE, nato a Torino nel 2009, è composto da circa trenta elementi. Si è esibito in numerosi concerti in Piemonte e all’estero (Briançon, Francia e Naarden, Paesi Bassi). Il Coro si caratterizza per un repertorio che spazia tra il sacro e il profano e che abbraccia un’estensione temporale che inizia con la musica rinascimentale per giungere ai giorni nostri (dai cinquecenteschi P. Certon e F. Azzaiolo, passando per W. A. Mozart, fino a E. Morricone).

Il pensiero giocoso con cui è nato il Coro è rispecchiato nel suo nome.

Andrea FERRERO MERLINO, diplomato in Composizione con G. Bosco al Conservatorio di Torino, ha compiuto studi universitari giuridici. Ha scritto colonne sonore per cortometraggi del “Cinema Giovani” di Torino, vincendo un terzo premio, e musiche di scena, nella rassegna “Aquilegia blu”, vincendo il primo premio. Ha partecipato alla rassegna “Vox organalis” e al progetto “L’arte della fuga”, del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, coordinato da L. Berio, con concerti a Spoleto, Lione, L’Aia e Londra. Con la colonna sonora del corto “1 + 1” è stato finalista

del “Torino Film Festival” 2006. Ha diretto vari cori, ha fondato e dirige il Merliner Ensemble.

Sabato 14 Dicembre 2018 – ore 21.00 – Chiesa Risurrezione del Signore, Via Monte Rosa, 150 – Torino

CORO SINGTONÌA Caterina CAPELLO direttore

UN MONDO DI MUSICA

canti, musiche, ritmi, lingue, emozioni dai cinque continenti

Un invito a viaggiare con la musica attraverso canti da tutto il mondo.

Diverse nazioni e continenti, dall’Argentina alla Nuova Zelanda, dal Sud Africa alla Finlandia e poi in Brasile, Inghilterra, Polinesia, Giamaica... per assaporare diversi generi musicali, Ballate, Tango, Canti Tribali, Polka, Haka, Calipso e tanti altri, sempre eseguiti a cappella o con leggére percussioni. Tutto questo grazie alla magia evocativa della musica! Singtonìa gioca con la geografia, esplora il mondo della World Music, delle canzoni tradizionali, folk e tribali o semplicemente di ispirazione popolare, mantenendo lo stile teatrale e gioioso che distingue da sempre le esibizioni del coro. Non manca tuttavia il repertorio storico, riproponendo i cavalli di battaglia del genere Spiritual e Pop. Alcune citazioni e frasi celebri su viaggi, popoli, culture e confini faranno da curioso e sorprendente collegamento tra i brani, anche natalizi.

In sostanza... si viaggia! Per incontrare, per conoscere, per sognare.

CORO SINGTONÌA, composto da più di trentacinque elementi, da oltre venti anni propone concerti e attività musicali in Piemonte e dintorni, ha partecipato a diversi festival corali internazionali tra cui Val Pusteria, Praga, Salisburgo, Amsterdam, Cork, riscuotendo ovunque successo ed entusiasmo. È fondato e diretto dal M. C. Capello. Ha inciso cinque CD: “A Cappella”, “Con La Voce”, “D’Altro Canto”, “Natale in SinGtonìa” e “Lavori in Coro”. Il repertorio

di Singtonia si basa principalmente sulla musica Etnica, Pop e Spiritual eseguita a cappella, ma fonde e contamina volentieri la musica corale con altre arti come il cinema e il teatro. Ha infatti realizzato alcuni videoclip cantati e recitati dagli stessi coristi. Nel 2011, con il videoclip “The Mass”, il Coro ha vinto il premio del pubblico al Film Festival di Milano “BravoMaBasta”. A partire dalla stagione 2016 ha presentato lo spettacolo corale-teatrale “Quante Storie!... della musica”, in collaborazione con due attori professionisti, ben 23 le repliche richieste di quell’acclamatissimo ed innovativo spettacolo ricevendo critiche entusiaste e recensioni appassionate. Il nuovo concerto “Un Mondo di Musica” è tematico e le diversità di stili, ritmi, musiche di nazioni e di linguaggi diversi impreziosiscono l’intero spettacolo accompagnando gli spettatori in luoghi virtuali e talvolta reconditi del mondo. Singtonìa propone da sempre concerti gioiosi e coinvolgenti, veri e propri “spettacoli sonori” fatti di voci, percussioni, gestisuono, coreografie e un tocco di ironia e teatralità.

Caterina CAPELLO, si è diplomata in Chitarra classica al Conservatorio di Parma nel 1989 ed ha frequentato vari corsi di Didattica dell’Educazione musicale e di Musica Corale, ma anche di teatro, sceneggiatura e regia cinematografica. Collabora con diverse scuole con corsi di musica, di chitarra e avvicinamento alla musica corale. Cura molti degli arrangiamenti proposti dal Coro Singtonia che ha fondato e che tuttora dirige.

Venerdì 20 Dicembre 2019 – ore 21.00 – San Giacomo Apostolo, Via Damiano Chiesa, 53 – Torino

CORO VOCI BIANCHE Città di Grugliasco

Gianni PADOVAN direttore Sabrina LOFRESE pianoforte

Paolo NOVELLO presentatore e narratore

CORO LA FONTE Città di Grugliasco

Gianni PADOVAN direttore Sabrina LOFRESE pianoforte

Paolo NOVELLO presentatore e narratore

Sabato 21 Dicembre 2019 – ore 21.00 – Maria SS. Speranza Nostra, Via Chatillon, 41 – Torino

Claudio MICALIZZI ANMA ARTE SHIATSU

campane tibetane e gong

Concerto di campane tibetane. Suoni ancestrali di gong

Le campane tibetane, strumenti antichi di uso rituale, producono una gamma di suoni armonici e una sonorità che perdura e si espande nell’ambiente.

CORO GOSPEL BEAM Giulia MOLA direttore

Canti natalizi, Spiritual e Gospel tradizionali

ANMAARTE SHATSU, nasce nel 2007, dopo 10 anni di preparazione dello Shiatsu Makeshi®, lo stile della scuola e marchio registrato di Claudio MICALIZZI. L’AnMa, che si traduce in “pressione” (an) e “frizione” (ma), è una forma di guarigione giapponese e fa parte delle arti di guarigioni tradizionale delle zone asiatiche. Le sue origine nascono dall’AnMo Cinese che risale a di circa 7.000 anni fa.

GOSPEL BEAM, nasce a Piossasco nel 1998 con l’intento di riunire, in un gruppo eterogeneo di voci, giovani appassionati di musica corale e di canti di tradizione Spiritual e Gospel. Ha raggiunto una formazione di cinquanta coristi, diretti da Giulia MOLA e guidati per i primi anni alla tastiera da I. Appella. Il Coro si è esibito nelle principali città del Piemonte, in Valle d’Aosta ed in altre regioni d’Italia. Ha partecipato ad iniziative per il gemellaggio del Comune di Piossasco con la cittadina francese di Cran Gevrier ed è stato ospite di rassegne musicali ed eventi di beneficenza

in teatri e sale della provincia di Torino. Ha aderito costantemente agli stage internazionali organizzati a Mondovì dall’ottetto vocale “Cantus Firmus”, organizzando a sua volta un workshop con il gruppo vocale “L’una e Cinque”. Da sempre il Coro si avvale della collaborazione di professionisti che ne consolidano la formazione musicale; vanta il contributo dei maestri A. Conrado, E. Marangoni, R. Demo e L. Mei. Nella recente formazione, il Coro consta di una dozzina di voci miste e propone una rivisitazione dei generi che lo hanno caratterizzato, oltre ad un

progetto di esplorazione di nuove sonorità e brani musicali, spesso ispirati o attinti da culture differenti, per spaziare in stili ed esecuzioni contemporanee.