La Mostra-Mercato si potrà visitare tutti i sabati, domeniche e festivi fino all’Epifania dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. A partire dall’8 dicembre aperto anche tutti i giorni feriali con orario 15.00 - 19.00.

Accanto alla mostra-mercato l’Aquilone metterà a disposizione uno spazio dedicato alla “Mostra Presepi d’Autore” dedicato ai presepi artigianali realizzati da associazioni e scuole, e da tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa con la loro personale “opera”.



Non mancherà certo il negozio di artigianato sempre pronto ad offrire oggetti originali provenienti dal Brasile e idee regalo realizzate con la tecnica del decoupage su legno, carta e latta e la Menina di Natale, fiore all’occhiello delle volontarie per la pazienza e la dedizione che occorre nell’assemblare questa bambola, mix meraviglioso di bellezza e utilità, nata dall’originale idea di utilizzare due candidi asciugamani ospiti a formane il corpo, un canovaccio da cucina ricamato per volto e vestito e un’utile presina per il cappellino conico.