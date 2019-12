Sabato 21 dicembre, ore 21, alla chiesa dei Frati Cappuccini, 27° Concerto d'Inverno, tradizionale esibizione del coro CAI Albino Bonavita. Ospiti il coro femminile La Ginestra di Savona e il coro La Cevitou di Monterosso Grana. Ingresso libero.



Domenica 22 dicembre, ore 17, presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate di via Marconi a Fossano, Orchestra FFM Classica in concerto. Dirige il Maestro Julius Kalmar. Ingresso libero.





Domenica 22 dicembre, nel pomeriggio, in piazza 27 Marzo 1861 (detta "piazza delle uova"), animazione A.C.R. delle parrocchie fossanesi e distribuzione di bevande calde. Per i più piccoli giri sulla Slitta degli Elfi. Durante il pomeriggio, premiazione Mostra dei presepi e alberi di Natale.



Mercato straordinario domenica 22 dicembre in viale Alpi.



Domenica 22 dicembre, ore 21, presso la Sala Brut e Bon di piazza Dompè a Fossano, Gran Ballo di Natale dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ingresso esclusivo con prevendita. Info: 347 319 0679.

Scarica la locandina.





Martedì 24 dicembre, ore 23.15, Presepe Vivente Rinascimentale con letture e canti natalizi in Cattedrale.