I senatori del funk sono pronti a regalarvi uno show senza precedenti più chicche che vi lasceranno a bocca aperta.



La Jam session in da'Funk è uno degli eventi che rende orgoglioso il Jazz Club Torino: giunta alla nona stagione è l'evento che, a cavallo tra tradizione e innovazione, sa mettere d'accordo tutti gli appassionati di "blackness".



Anello mancante tra jazz e hip hop, all'insegna della sponteneità e del divertimento, in puro stile afroamericano.



La resident band vi aspetta per uno show ad alto contenuto ballerino





In da funk

Domenica 22 Dicembre

ore 20.00

Jazz Club Torino





L’apertura e la chiusura della JAM sono affidate ai senatori del funk:

Enrico Allavena (trombone)

Stefano Cocon (tromba)

Paolo Parpaglione (sax)

Silvio Ferro (chitarra)

Massimo Rumiano (tastiere)

Carlo Bellotti (batteria)

Luca Romeo (basso)

Dev Deev (percussioni)