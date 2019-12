Il pianoforte jazz visto e interpretato dal grande chitarrista Luigi Tessarollo.

PIANO ON GUITAR

Luigi Tessarollo - Chitarra elettrica

Stefano Profeta - Contrabbasso

Alessandro Minetto - Batteria



Sabato 28 dicembre ore 21.30

Jazz Club Torino



Un progetto di Luigi Tessarollo



Il concerto è un omaggio del chitarrista jazz Luigi Tessarollo al mondo dei pianisti jazz compositori.

Tessarollo, apprezzato anche da noti pianisti che lo hanno invitato a

presentare i propri progetti o in qualità di ospite nei festival di cui sono direttori artistici, da Guido Manusardi (Valtellina Jazz Festival ) a Luigi Martinale(Jazz Vision) ad Antonio Faraó (Sanremo Uno

Jazz), Fabio Giachino( Mad Dog Jazz Club ).

Per questo concerto al Jazz Club di Torino, presenterà "Piano on Guitar"; un repertorio di sole composizioni di pianisti jazz (tra cui Tyner, Walton Powell, Hancock, Silver...) trascritte e interpretate per Jazz Guitar Trio con Stefano Profeta al contrabbasso e Alessandro Minetto la batteria.