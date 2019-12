GARY LUCAS Guitarist co-autore di “Grace” e “Mojo Pin”con Jeff Bucley and Guitarist con Captain Beefheart + THE NIRO con: The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook. Gary Lucas è considerato uno dei più influenti chitarristi americani di sempre. Può vantare un capitolo rilevante nella carriera di Jeff Buckley col quale ha composto le storiche Grace e Mojo Pin. Ed è Gary Lucas che, scoprendo The Niro durante un tour italiano, gli propone di dare voce a questo progetto straordinario.

Via Po 21 Torino

tel: 392.704524

euro 15 ore 22