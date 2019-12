E' il settembre del 2000 e in città, la prima serata di una nuova organizzazione suona le sue prime note elettronico-musicali. Il Centralino, storico club torinese, apre i battenti. Si scendono le scale e una cassa in 4/4 giunge alle orecchie dei partecipanti. In consolle i giovani portavoce della notte. In pista si vede già molta gente, calorosi amici più che semplici fruitori, personaggi insoliti, parte di un branco, di un gruppo, di una scena. The Plug è agli albori. In consolle i djs Titta, Andrea Frola, Gambo, Step, Gigio, Marcelo Tag, Lollino.

Via Delle Rosine 16, Torino - 10€ entro 00:30