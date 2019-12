Carletto e Gli Impossibili live

Il Magazzino di Gilgamesh

Piazza Moncenisio 13/b, To

Ingresso 5.00 euro

Party band

Carletto e gli Impossibili comparvero nei primi anni 90 per opera dell'allora giovane e talentuoso chitarrista Carlo Rubietti ( Maialook, Aritmica, Knock-Out).Il gruppo si propose come sorta di all stars band di lusso con musicisti intercambiabili molto noti nell'ambiente musicale torinese; da qui il nome di Impossibili, per la sfida di Carletto nel riuscire a metterli tutti insieme