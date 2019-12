Il Museo Nazionale del Cinema è aperto con la collezione permanente, la mostra #FacceEmozioni.1500 - 2020 dalla fisiognomica agli Emoji, l'omaggio al grande regista Gillo Pontecorvo: lo sguardo umano, e tante attività per il pubblico e le famiglie per tutto il periodo delle festività natalizie! Inoltre al Cinema Massimo vi aspetta il film di Natale!



APERTURE STRAORDINARIE E VARIAZIONI DI ORARIO

Martedì 24 (Vigilia di Natale) ore 9 - 18

Mercoledì 25 (Natale) ore 15 -20

Giovedì 26 (Santo Stefano) ore 9 - 20

Martedì 31 (Vigilia di Capodanno) ore 9 - 18

Mercoledì 1 (Capodanno) ore 15 - 20

Lunedì 6 (Epifania) ore 9 - 20



Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 la Salita a piedi della Cupola sarà inoltre disponibile tutti i giorni; visita il sito per gli orari



Tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio:

ore 10 - GIOCHI E RACCONTI PRIMA DEI LUMIÈRE - Visita guidata per bambini e famiglie

Dal teatro d’ombre ai primi disegni animati in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che hanno preceduto la nascita del cinema.



ore 16 - ALLA SCOPERTA DEL MUSEO - Visita guidata

Per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.



Sabato 21 dicembre:

ore 16 - NATALE CON IL TEATRO D'OMBRE - Laboratorio

La messa in scena di uno spettacolo del teatro d’ombre per dare vita alla magia e l’incanto del natale.



Sabato 28 dicembre:

ore 17.00 – BUON COMPLEANNO CINEMATOGRAFO! – Visita guidata

Un percorso per celebrare il compleanno dell’invenzione dei fratelli Lumière, la macchina magica che ha dato inizio a una delle più grandi avventure della modernità: il cinematografo.



ore 17 – SENTI CHI PARLA! – Laboratorio di doppiaggio

Il doppiaggio e l’adattamento dei dialoghi. Sperimentare in modo divertente e interattivo il processo che consente di dar voce a celebri personaggi del cinema.



ore 18 - #FACCEEMOZIONI. 1500 - 2020 dalla fisiognomica agli Emoji – Visita guidata alla mostra

Tra scienza, tecnologia, teatro e cinema, la visita racconta come il volto sia sempre stato il più importante luogo di espressione dell’anima: gli studi dei volti del primo pittore del Re Sole, i vetri per lanterna magica, gli emoji, i manuali per la recitazione, il primo piano cinematografico, fino ai software di face recognition e le opere di artisti contemporanei.

Ore 18.20 fascia riservata ai possessori di tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte



A partire da gennaio, tutti i sabati:

ore 10 - BEBÈ AL MUSEO - Giochi con la luce – Visita animata

Un percorso di visita a misura di bebè alla scoperta della luce e delle ombre, dei giochi ottici e delle immagini in movimento, progettato per suscitare l’interesse, l’interazione attiva e la curiosità.

Bebè al Museo è un'iniziativa Nati con la Cultura



Domenica 5 gennaio

ore 10.30 - CINEMA CON BEBÈ - Frozen II

Una mattinata da trascorrere insieme al cinema durante le vacanze natalizie con Cinema con bebè l’appuntamento baby-friendly che torna in versione invernale con l’attesissimo sequel di Frozen. Tutti sono i benvenuti : genitori, nonni, zii e bambini di ogni età. Tutto è pensato a misura di famiglia e tante le accortezze per i più piccini: alzatine, volume ridotto, luci soffuse, fasciatoio, scaldabiberon, pannolini e passeggino-parking e la merenda!

Cinema con bebè è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e Giovani Genitori. Cinema con Bebè è un'iniziativa Nati con la Cultura



Lunedì 6 gennaio

ore 16.30 - È ARRIVATA LA BEFANA! - Laboratorio

La scopa è sempre la stessa ma..che stile! Anche la vecchietta più amata dai bambini non rinuncia agli effetti speciali per rendere la sua apparizione ancora più magica e divertente!