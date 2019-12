GOSPEL BOOK REVISITED presenteranno il loro ultimo disco Morning Songs & Midnight Lullabies: disco blues rivelazione del 2019.

Morning Songs & Midnight Lullabies è la summa di 11 composizioni originali - che mescolano sapientemente blues, rock, soul, pop e

canzone d’autore - emerge quella cifra stilistica ormai totalmente riconoscibile come marchio di fabbrica del gruppo, tanto da poter vantare, per merito di A-Z Blues, la presenza di un ospite d’eccezione quale Luther Dickinson (North Mississippi Allstars, The Black Crowes, John Hiatt, The Word, ecc.), a cui si affiancano nomi illustri come quello dell'armonicista Fabrizio Poggi (candidato ai Grammy Awards 2018) e della giovane arpista e cantante Cecilia (Max Gazzè).

Camilla Maina -Voce

Umberto Poli - Chitarra

Gianfranco Nasso - Basso elettrico

Samuel Napoli - Batteria





Jazz Club Torino

Piazza Valdo Fusi, 10123 Torino

011 882939