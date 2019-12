Gran Cenone di Capodanno 2020 al Blanco Torino in Piazza Vittorio Veneto

Martedì 31 Dicembre 2019 dalle ore 20

a seguire Musica Live e classici Fuochi D'artificio in piazza.



50€ a persona con 1 bott. di vino inclusa ogni due persone.

dj Set in consolle con #djsamasdp



Prenota al #blanco chiamando il 349.3380488

se preferisci whatsapp 345.4806493



Nel centro di Torino, nel cuore della Piazza più bella della città festeggiamo insieme l'arrivo del 2020, con un Gran Menù servito, e a seguire Musica Live, consolle e fuochi d'artificio in Piazza Vittorio.



Menù di Capodanno



Antipasti



Tiepida di Polpo

Brandacujun

Tartare di Fassona con crema di Parmigiano,Nocciole e Miele



Per continuare con il Primo.

Pacchero di Gragnano con datterino giallo e Gran Granchio Reale



Secondi

Trancetto di Salmone al Forno con crema di Patate al Limone

Non Può mancare nel Menù

Cotechino e le classiche Lenticchie



Dolci

Classico Sorbetto

Panettone e Pandoro con Mousse ai Frutti di Bosco.



A seguire la festa continua con i migliori cocktail e la musica Live e in consolle



