Start the year with Bar Cavour's special vibes.

Bold music selection, exclusive cocktails and porn-to-your-tongue food.

Tavolo a 90 euro per persona comprensivo di:

- amuse bouche a scelta tra capasanta affumicata e leggermente scottata, castagne e smetana o brisket di manzo cotto al josper con patate dolci e salsa chimichurri;

- panna cotta alla cannella, mela caramellata, gelato al rhum e sfoglia dorata;

- una bottiglia di Bollinger Special Cuvée ogni due persone.



Proposta food a parte con scelta à la carte dal menù di Bar Cavour. Potrete gustare una stuzzicante selezione di classici della cucina internazionale e non solo, in stile “american bar”: dalla tuna tartare al polpo cotto al Josper servito con fagioli cannellini fino al memorabile Club Sandwich servito con patate fritte, accompagnati da proposte vegetariane e vegane tra le quali salsa guacamole con deliziose cialde di mais croccante, l'irresistibile veggie ramen e la favolosa Camillo bowl.

Oltre ovviamente ai cocktail classici e #BarCavoursignature firmati dal Barman Marco Torre e alla migliore scelta di etichette, distillati e vini.





Prenotazioni: tel: 011 19211270 - hello@barcavour.com

www.barcavour.com





Bar Cavour

Piazza Carignano, 2, 10123 Torino