È iniziato il countdown per La Festa di Roma Capodanno 2020: mancano pochi giorni all'evento del 31 dicembre che prenderà il via a partire dalle ore 21.00 al Circo Massimo. Il pubblico potrà accedere all’area da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. L’ingresso all’area del Circo Massimo è gratuito e consentito fino al limite massimo permesso dal nuovo dispositivo di sicurezza.

Per le persone con disabilità, provviste di documentazione che attesti l’invalidità, è prevista un’apposita area al Belvedere Romolo e Remo su via del Circo Massimo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si accede a quest’area provenendo da via delle Terme Deciane. Gli accompagnatori potranno parcheggiare l’auto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso l’antistante piazzale Ugo La Malfa.

Da quest’anno grazie ai tre palchi distribuiti ai due lati opposti e al centro del Circo Massimo sui quali si svilupperà lo spettacolo, con gli artisti che vi si alterneranno, sarà possibile godere della serata da ogni punto dell’area anche grazie a 12 schermi che rimanderanno in diretta le diverse performance.



La Jazz Village Roma, vincitrice dell'avviso pubblico emanato da Zètema Progetto Cultura per la selezione di proposte per l’organizzazione e la gestione di attività di ristoro in occasione della manifestazione, gestirà le aree food & beverage de La Festa di Roma 2020, in collaborazione con Mela Eventi ed il suo format TTS FOOD (Typical Truck Street Food). Venti Street Chef proporranno al pubblico punti ristoro in cui offriranno il meglio dello street food italiano dalle ore 20 del 31 dicembre nell'area del Circo Massimo e per l'intera giornata del 1 gennaio nei vari luoghi della Festa.

Per raggiungere l’area del Circo Massimo è consigliabile l’uso della metropolitana con fermata Circo Massimo. La notte di Capodanno saranno aperte fino alle ore 2.30 (ora delle ultime partenze dal capolinea) le linee metro A-B/B1-C, le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana della linea Roma - Viterbo. Le ultime partenze della ferrovia Termini-Centocelle saranno invece alle ore 21.30 con partenza da Termini e alle 21.03 con partenza da Centocelle.

Dalle ore 2.30 alle ore 8.00 entreranno in servizio le linee bus notturne che seguono i percorsi di metro e ferrovie: nMA (Battistini-Anagnina), sul percorso della linea A della metropolitana; nMB (Laurentina-Rebibbia) sul percorso della linea B della metropolitana; nMB1 (Termini-Conca d'Oro) sul percorso della linea B/B1 della metropolitana; nMC (San Giovanni-Pantano) sul percorso della linea C della metropolitana; nME (piazza Venezia-stazione Colombo) sul percorso della ferrovia regionale Roma-Lido. La rete di superficie diurna Atac e Roma Tpl terminerà le proprie corse alle ore 21.00 sull’intera rete ad eccezione delle linee bus e tram H, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 913 e MA13 che prolungheranno il servizio sino alle 2.30 di notte.

Il 1 gennaio il servizio sull'intera rete inizierà alle ore 8.00 con l'orario dei giorni festivi. Per la ferrovia regionale Roma Lido: prima e ultima corsa da Piramide alle ore 8.00 e alle ore 23.30, prima e ultima corsa da Colombo alle ore 7.45 e alle 23.30. Per la ferrovia regionale Termini Centocelle: prima e ultima corsa da Termini alle ore 8.00 e alle ore 23.00, prima e ultima corsa da Centocelle alle ore 8.03 e alle ore 22.33. Per la tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo: prima e ultima corsa da Flaminio alle ore 8.20 e alle ore 21.40, prima e ultima corsa da Montebello alle ore 8.48 e alle ore 22.08.

Per tutte le info consultare il sito www.muoversiaroma.it.

Per gli eventi della Festa previsti per il 1 gennaio, sempre ad ingresso gratuito, il pubblico potrà accedere da Piazza dell’Emporio, Ponte Palatino, via della Greca, via dei Cerchi, via Petroselli, Isola Tiberina e Lungotevere de’ Cenci. Si consiglia di spostarsi in metro (fermate Piramide e Circo Massimo) e con il tram 8.

La manifestazione, promossa da Roma Capitale, è realizzata con la collaborazione del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea coordinato dal Dipartimento Attività Culturali di cui fanno parte: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Associazione Teatro di Roma, l’Azienda Speciale Palaexpo, la Casa del Cinema, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Fondazione Teatro dell’Opera, l’Istituzione Biblioteche di Roma e il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Quest’anno la regia e il coordinamento artistico della Festa di Roma 2020 sono a cura di Fabrizio Arcuri, Claudia Sorace e Francesca Macrì.

PROGRAMMA

31 DICEMBRE 2019

CIRCO MASSIMO

OPENING - DEEP NATURE

21.10

Apertura con uno spettacolo di luci, proiezioni e musica dedicato al tema della Terra con apporti video di Officine_K_Italia, Armand Dijcks_Olanda: Elemental e Space Cinemagraphs. Con la partecipazione degli Aerial Strada. (Italia/Olanda/Spagna)

LA TERRA INVENTATA

Ascanio Celestini e Rustica X Band diretta da Pasquale Innarella

21.25

Il moderno cantastorie narra alcune favole della tradizione orale in chiave inedita accompagnato da un’orchestra di bambini diretta dal Maestro Innarella e nata all’interno del centro diurno della Cooperativa Sociale Onlus ‘Nuove Risposte’. (Italia)

SYLPHES

Aerial Strada e PMCE

22.10

Uno spettacolo di danza aerea dedicato alle Silfidi con l’orchestra PMCE diretta da Tonino Battista che suona dal vivo Le Quattro Stagioni di Vivaldi riscritte da Max Richter. (Italia/Spagna)

CARMEN CONSOLI

22.55

La cantantessa in versione rock esegue dal vivo alcuni dei suoi brani più famosi accompagnata da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso, Antonio Marra alla batteria ed Elena Guerriero alle tastiere. (Italia)

COUNTDOWN E SPETTACOLO PIROTECNICO

23.50

L’orchestra PMCE diretta da Tonino Battista suona dal vivo December di Michael Torke, colonna sonora dello spettacolo pirotecnico ispirato alla natura. (con il contributo di Acea)

PRIESTESS

00.10

La sacerdotessa della scena urban contemporanea si esibisce in una performance musicale con i suoi pezzi più noti dedicati a donne famose. (Italia)

SKIN DJ SET

00.30-2.30

Leader della band londinese Skunk Anansie, propone 2 ore di dj set con una miscela esplosiva di suoni di derivazione tech/house. (Inghilterra)

LADY COCO DJ SET

2.30-3.00

La notte più lunga dell’anno si infuoca al ritmo impetuoso del dj set di Lady Coco: HipHop, RnB, Dance Hall, Moobathon il suo inconfondibile sound magico e irriverente contamina ogni dove. (Italia/Usa)

TRA IL 31 DICEMBRE 2019 E IL 1 GENNAIO 2020

LE INSTALLAZIONI DELLA NOTTE

Tre installazioni si attivano da mezzanotte lungo tutto il percorso per costruire un ideale proseguimento tra la Festa al Circo Massimo e la giornata del 1° gennaio.

PIAZZA BOCCA DELLA VERITÁ

SPIDER CIRCUS

Groupe Laps

DALLE 24.00 DEL 31 ALLE 21.00 DELL'1

Il sottobosco prende vita con un’installazione e un’azione performativa che riproduce giganteschi ragni di luce che si rincorrono all’interno di un’enorme ragnatela. (Francia)

KEYFRAMES-GAME STORIES

Groupe Laps

DALLE 24.00 DEL 31 ALLE 21.00 DELL'1

Installazione luminosa: dove termina il bosco, degli uomini cercano nuove vie di fuga arrampicandosi sul Palazzo dello Sviluppo Economico. (Francia)

TENTACLES

Filthy Luker

DALLE 24.00 DEL 31 ALLE 21.00 DELL'1

Installazione artistica. Lunghi tentacoli di polipo escono dalle finestre del Palazzo dell’Anagrafe. (Inghilterra)

ALBA AL GIARDINO DEGLI ARANCI

THE FIRST HOUR/LA PRIMA ORA

Marino Formenti

7.00-8.30

Nella liturgia ecclesiastica, l’Ora Prima era il primo servizio di preghiera del mattino. Così, all’alba, il pianista e performer Formenti suona invitando tutti ad avvicinarsi al suo pianoforte, a mettersi comodi, a inaugurare con lui l’inizio del primo giorno del nuovo anno. Musiche di Bach, Brian Eno, Frescobaldi, Formenti, Nirvana, Pink Floyd, canzoni popolari zingare, arabe ed altro. (Austria/Italia)

IL MATTINO DELLA FESTA

GIARDINO DEGLI ARANCI

POLAR EVERYDAY LIFE

Andrea e Alessandro Vitale

10.00-14.00

Due artisti che lavorano il ghiaccio costruiscono una scultura raffigurante un orso polare. (Italia)

PIAZZA DI MONTEBELLO

EPHEMERAL THEATRE

Olivier Grossetête

10.00-21.00

Costruzione (dalle 10.00 alle 17.00 circa) e demolizione (dalle 20.20) di una gigantesca riproduzione in mattoni di cartone del Teatro di Marcello, con la partecipazione di più di 200 persone che hanno risposto alla Call Teatro effimero. (Francia)

1 GENNAIO 2020

CAMMINATA PUBBLICA DALL'ALBA AL TRAMONTO

AUGURALE

RITUALE D'INIZIO PER IL 2020

a cura di DOM e ROMA NON ESISTE

Il rito inizia al Teatro Tor Bella Monaca. Il percorso urbano dall'alba al tramonto curato da DOM insieme ad una comunità di artistie/i, architette/i, fotografe/i e performer.

Un invito a tutta la cittadinanza attraverso le diverse tappe che dal Teatro Tor Bella Monaca conducono ai luoghi della Festa di Roma. È possibile immettersi nel cammino da diverse biblioteche situate lungo il percorso: Biblioteca Gianni Rodari ore 10.30, Teatro Biblioteca Quarticciolo ore 12.00, Biblioteca Goffredo Mameli ore 12.30. Prenotazione obbligatoria, per info e prenotazioni augurale2020@gmail.com.

STARGATE

Attraverso quattro immaginarie porte d’accesso agli ambienti della Festa sarà possibile ricevere informazioni sugli orari delle performance e godere delle video-installazioni a tema concepite dai video-artisti Tommaso Fagioli, Virginia Eleuteri Serpieri e Gianluca Abbate. Infine, attraverso gli una webcam live, gli stargate permettono alle persone di guardarsi da una parte all’altra del percorso. Con la collaborazione di Casa del Cinema e della Fondazione Cinema per Roma.

Alla Casa del Cinema inizia il 26 dicembre la rassegna Il Quinto Elemento che offre un viaggio attraverso i grandi temi della natura con 23 film di grande qualità. Due spettacoli al giorno, sempre a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, fino al 6 gennaio con un programma firmato da Giorgio Gosetti e Mario Sesti.

IL MONDO DEL GHIACCIO E DELL’ACQUA DOLCE

PARATA TIBERINA DEGLI INIZI

Andreco

14.30 Isola Tiberina. Parata sul tema dell’acqua con sonorizzazioni di Demetrio Castellucci AKA Black Fanfare.

15.00 Partenza.

15.30 Sosta a Piazza della Bocca della Verità con Ensemble d’archi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

16.20 Arrivo al Basamento Aventino con Cantoria del Teatro dell’Opera.

(Italia)

DANCING WATER FALL

Cazacu’s

15.00-21.00 (15.00-15.10 | 17.30-17.40 | 18.30-18.40 | 20.30-20.40)

Installazione di fontane danzanti. (Italia)

FLOE

Jean Baptiste Andrè e Vincent Lamouroux

15.15-15.40 | 17.30-17.55 | 19.00-19.25

Performance di danza acrobatica sulla scultura creata dall'artista Lamouroux, che traduce simbolicamente i ghiacciai. (Francia)

8BIT NATURE

FLxER team

17.00-21.00 Video installazione ispirata agli animali che abitano i poli. (Italia)

CUBO: THE ICE EXPERIENCE

Eventi Verticali

17.55-18.10 | 19.25-19.40 | 20.35-21.00

Un cubo sospeso in aria, come si fosse appena staccato da un ghiacciaio, viene abitato dalle danze e dalle evoluzioni di intrepidi performer aerei. (Italia)

IL GIARDINO D’INVERNO

WATER BEAR

Limelight

10.00-21.00

Un’installazione luminosa, come un Guardiano del Giardino d'Inverno, che si ispira ai tardigradi, minuscoli invertebrati che abitano il pianeta da milioni di anni. (Ungheria)

POLAR EVERYDAY LIFE

Andrea e Alessandro Vitale

10.00-21.00

Installazioni di sculture di ghiaccio che ritraggono famiglie di orsi polari. (Italia)

10.00-14.00

Performance live della creazione di una scultura di un orso polare.

UR

Marino Formenti

14.00-21.00

L'ambiente sonoro del Giardino d’Inverno è a cura del performer e pianista Marino Formenti. (Austria/Italia)

MONUMENTO MINIMO

Néle Azevedo

15.00-21.00

Rituale del Giardino d'Inverno. Azione partecipativa urbana realizzata con piccoli omini di ghiaccio. (Brasile)

IL MONDO DEI DESERTI

SPARKLING VIBES

Showflamme

16.00-21.00

Percorso installativo costruito appositamente per il Clivo di Rocca Savella. Il calore delle fiamme ci restituisce l'atmosfera afosa dei deserti. (Belgio)

GAÏA

Showflamme

17.00-17.15 | 18.10-18.25 | 20.20-20.35

Performance: sulle note di un controtenore lave e lapilli di fuochi colano da una terra sospesa. (Belgio)

LES TAMBOURS DE FEU

Deabru Beltzak

17.45-18.15 | 19.05-19.35 | 20.20-20.50

Parata pirotecnica con arieti e tamburi. (Spagna)

IL MONDO DEI BOSCHI, DELLE FORESTE E DELLE GIUNGLE

BLOOM GAMES

Alisa Andrasek e Jose Sanchez

15.00-21.00

Installazione artistica e partecipativa che riproduce, in grande scala, un immaginario invertebrato che abita i sottoboschi: i partecipanti alla fFesta sono i veri creatori dell'opera. (Inghilterra/Francia)

COLLECTIVE STRINGS

Creative Actions, Karoline H Larsen

15.00-21.00

Installazione artistica e partecipativa che riproduce poeticamente il groviglio delle giungle che tutti possono provare a districare o organizzare in un altro modo. (Danimarca)

L’ENVOL

Remue Ménage

16.45-17.35 | 18.15-19.05

Parata dedicata al mondo degli uccelli con musica dal vivo. (Francia)

SPIDER CIRCUS

Groupe Laps

17.00-17.08 | 18.35-18.43 | 19.10-19.18 | 20.20-20.28 | 20.36-20.44 | 20.52-21.00

Il sottobosco prende vita con un’installazione che riproduce giganteschi ragni di luce che si rincorrono all’interno di un’enorme ragnatela. (Francia)

KEYFRAMES/GAME STORIES

Groupe Laps

17.08-17.16 | 18.43-18.51 | 19.18-19.26 | 20.28-20.36 | 20.44-20.52

Installazione luminosa: al termine del bosco, alcuni uomini cercano vie di fuga arrampicandosi sul Palazzo dello Sviluppo Economico. (Francia)

IL MONDO DEL MARE

PROSPERO

Stalker teatro

15.00-21.00

Performance installativa e partecipativa in continua evoluzione, accompagnata da musica live e ispirata alla figura shakespeariana del famoso demiurgo del mare: Prospero. (Italia)

TENTACLES

Filthy Luker

15.00-21.00

Installazione artistica. Lunghi tentacoli di polipo escono dalle finestre del Palazzo dell’Anagrafe. (Inghilterra)

BERMUDAS_OUTDOOR

Mk

15.00-15.15 | 17.30-17.45 | 18.15-18.30 | 19.00-19.15

Performance di danza ispirata alle teorie del caos, alla generazione di insiemi complessi a partire da condizioni elementari, ai sistemi evolutivi della fisica e della meteorologia. (Italia)

NOUSTUBE

Jörge Müller

15.10-15.30 | 16.35-16.55 | 18.15-18.35 | 20.20-20.40

Una performance che si svolge dentro e attorno a un cilindro riempito d'acqua. Un invito all'immersione in uno spazio costretto che lascia emergere l'emozione dei performer. (Francia)

TOUTE LA MER DU MONDE

Daniele Roccato

15.15-21.00

Una riflessione musicale di lunga durata su La mer di Debussy eseguita da Roccato con i suoi musicisti internazionali. (India/Iran/Italia)

LIGNES DE VIE

Cie Lézards Bleus

15.30-16.00

Spettacolo acrobatico di parkour: degli uomini, dei traceurs, scendono nelle profondità del mare e immaginano nuovi percorsi per attraversarlo. (Francia)

100 CHITARRE

PMCE – Parco della Musica

Contemporanea Ensemble

16.00-16.35 | 17.40-18.15

Il maestro Tonino Battista dirige la nuova composizione di Mark Grey ispirata a La mer di Debussy, con un’orchestra formata da chitarristi elettrici che hanno aderito alla Call 100 chitarre e alcuni solisti del PMCE. (Italia)

FLUSSI E MUTAZIONI

GESTI SONORI - A PARTIRE DA LA MER – FONDATI SUL CONCETTO DI “EC-CE-DÈN-ZA” Giosuè Grassia

16.35-16.55 | 18.15-18.35 | 20.20-21.00

Performance musicale e partecipativa nata da una riflessione su La mer di Debussy. Delle lastre di metallo sono a disposizione del pubblico per produrre sonorità marine. A cura del gruppo di allievi di Composizione Musicale Elettroacustica del Conservatorio di Benevento. (Italia)

ABYSSES

Remue Ménage

16.50-17.40 | 18.50-19.40

Parata: un viaggio nel mondo marino con musica dal vivo. (Francia)

ELEMENTAL

Armand Dijcks e Ray Collins

17.00-21.00

Spettacolari proiezioni di onde oceaniche alte decine di metri create dall'artista olandese Dijcks in collaborazione con Ray Collins, fotografo oceanico di fama mondiale. (Olanda)

IL MONDO COLORATO DELLE PRATERIE E DEI PASCOLI

EPHEMERAL THEATRE

Olivier Grossetête

10.00-17.00 circa

Costruzione di una gigantesca riproduzione in mattoni di cartone del Teatro di Marcello, con la partecipazione di più di 200 persone che hanno risposto alla Call Teatro effimero. (Francia)

dalle 20.20

Demolizione collettiva del Monumento Effimero Teatro di Marcello.

19.15-19.35

LA SURPRISE

Antoine Le Menestrel

Performance di parkour realizzata sull'opera di Olivier Grossetête. Un soprano accompagna con il suo canto l'impresa del performer-atleta. (Francia)

IL SUONO DELLA TERRA

Ambrogio Sparagna

15.00-17.00 Parata musicale dedicata al tema degli animali della prateria. (Italia)

ERBALTA

Officine K

17.00-21.00

Ampie distese colorate ed orizzonti sconfinati vengono prima abitati dai performer di Eventi Verticali e poi diventano il paesaggio dei naturali abitanti delle praterie. (Italia)

VERTICAL PLANET

Eventi verticali

17.00-17.15 | 18.05-18.20 | 19.20-19.35

Una performance, site specific, di danza verticale costruita per il Palazzo dell’Anagrafe sullo sfondo di proiezioni dedicate al Mondo colorato delle Praterie e dei Pascoli. (Italia)

LUCE - LA MACCHINA DEI FULMINI DI TESLA

Masque Teatro

performance

17.20-17.32 | 18.20-18.32 | 19.30-19.42

fulmini

17.40 | 18.00 | 18.40 | 19.00

performance che prevede la riproduzione di veri e propri fulmini. (Italia)

ASTEROID B612 (EL PRINCIPITO)

Grupo Puja

19.40-20.20

Un aereo, una terra sospesa e un principe danno simbolicamente inizio a un immaginario viaggio intorno al mondo e saluteranno tutti, a chiusura della Festa, con una performance di teatro aereo che rielabora, a 40 metri d’altezza, il volo di Antoine de Saint-Exupery. (Spagna/Argentina)



INFO PER IL PUBBLICO

Ingresso libero per tutti gli appuntamenti

(fino ad esaurimento o a ingresso consentito)

Web www.lafestadiroma.it

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9-19; 31 dicembre ore 9-17;1 gennaio ore 11-17)

#lafestadiroma