Per il primo concerto del 2020 il Jazz Club Torino ospita uno dei migliori interpreti del soul contemporaneo in città

FABIO GIACALONE and NG TRIO

Fabio Giacalone: vocals

Tommaso Enrico Felipe Camarotto: Piano, Keys

Alessandro Modica: Bass

Alessandro Romano: Drums, Pads, Bk Vocals

Venerdì 3 gennaio ore 21.30

Jazz Club Torino

Piazza Valdo Fusi, 10123 Torino

011 882939

Fabio Giacalone

Torinese si trasferisce negli Stati Uniti nel 2013 per frequentare il prestigioso Berklee College of Music, dove ha la possibilità di sperimentarsi in prima persona sotto la guida di Donna McElroy, Daniela Schachter Dianne Richardson, David Scott e Peter Elderidge.

Nel 2016 partecipa alla prestigiosa “Shure Montreux Jazz Vocal Competition” aggiudicandosi il terzo premio. Nel 2017 è il primo uomo nella storia della competizione e primo Italiano selezionato per le finali della famosa e prestigiosa “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition” tenutasi a Newark, New Jersey. Dopo un esperienza di due anni a New York City dove collabora e suona stabilmente con artisti jazz locali di rilievo ritorna a Torino e per lanciare nuovi progetti e entrando stabilmente nel collettivo The Jazz Rapsody Collective.