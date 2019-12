L'appuntamento di venerdì 3 gennaio vedrà salire sul palco dell'ARTeficIO un trio di altissimo prestigio a livello internazionale.

Dario Chiazzolino

Musicista di caratura internazionale, pluripremiato come Best Guitarist in numerosi referendum e contest, è considerato uno dei chitarristi jazz più importanti e riconosciuti dei giorni nostri. Noto per la sua significativa personalità musicale, ha suonato in tutto il mondo sia come bandleader che come sideman con molti dei migliori artisti jazz americani ed europei, tra cui Yellowjackets, Billy Cobham, Bob Mintzer, Horacio "El Negro" Hernandez, Andy Sheppard, Dominique Dipiazza, Jason Rebello, e molti altri. Secondo il famoso Guitar World Magazine, rivista USA, impressiona particolarmente grazie alla sua innovativa abilità di improvvisazione. Il suo fraseggio è imprevedibile e proiettato al futuro. Secondo Billboard USA, Dario Chiazzolino è uno dei più grandi chitarristi jazz viventi. Dario è stato recentemente onorato dalla nota rivista giapponese Jazz Guitar Magazine della carica di Icona Chitarristica del 21^ secolo



Federico Malaman

Bassista italiano, contrabbassista e arrangiatore dotato di un'incredibile tecnica e musicalita'. Durante il suo viaggio musicale, Federico ha avuto l'onore di suonare con artisti di alto livello come George Benson, Solomon Burke, Wilson Pickett, Al Jarreau, Kid Creole, Billy F. Gibbons e molti altri. Con oltre un milione di visualizzazioni su YouTube, Malaman e' famosissimo su internet grazie ad alcuni suoi video in cui esegue groove ammiccanti ed immediatamente ballabili, che lo hanno reso popolare ben oltre i circoli degli appassionati di jazz.

Malaman e' inoltre arrangiatore di grandi spettacoli televisivi italiani, tra cui l'edizione di "Ballando con le stelle" insieme alla Big Band di Paolo Belli.

Il suo stile solido ed espressivo lo ha portato oggi ad essere uno dei bassisti di assoluto riferimento a livello mondiale.



Maxx Furian

Batterista di altissimo profilo in Italia e all'estero, famoso per aver collaborato con molti dei piu' importanti e rappresentativi artisti pop Italiani quali Laura Pausini, Nek, 883, Max Pezzali, Franco Battiato, Patty Pravo, Fabio Concato e Ornella Vanoni e in ambito jazzistico con Randy Brecker, Ada Rovatti, Jeff Berlin, Othello Molineaux, Mauro Negri, Sonny Taylor, Massimo Moriconi, Marco Bianchi, Gigi Ciffarelli e moltri altri. Nel 1992 fonda un trio jazz (“Subjects”, tre album prodotti e un quarto in arrivo) con cui partecipa a diversi festival europei. La sua frenetica attività lo vede in tour anche con il suo gruppo “Fast and Furian” e con la Drummeria, spettacolare formazione composta da 5 batteristi: Paolo Pellegatti, Christian Meyer, Maxx Furian, Walter Calloni ed Ellade Bandini. Batterista di origini jazz cresciuto negli anni ottanta, è un vero “fusion drummer” dalla forte personalità; si definisce un “liquid groove man”.



Venerdì 3 gennaio 2020.

L'arteficio - Showroom & Art Factory

in Via Bligny, 18/L, a Torino.



Il locale apre alle 20, con possibilità di cenare alla carta dalle 20.

Il live inizia alle 22.



Ingresso riservato ai soci ARCI con contributo di € 10 con prima consumazione oppure Ingresso + tessera con contributo di 15 € senza prima consumazione.

Possibilità di tesseramento in loco sul momento.