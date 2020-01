Dopo lo strepitoso successo della scorsa stagione, approda FINALMENTE A TORINO KINKY BOOTS, uno dei Musical più amati di Broadway e del West End di Londra e vincitore di tutti i maggiori premi Best Musical. E’ una produzione del Teatro Nuovo di Milano, in collaborazione con MICAM MILANO.

KINKY BOOTS è in scena al Teatro Alfieri di Torino da martedì 14 a domenica 19 gennaio (da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30) per il cartellone Fiore all’occhiello di Torino Spettacoli.

Lo spettacolo, vera celebrazione dell'amicizia, dell'integrazione e della felicità, vede in scena Marco Stabile e Stan Believe rispettivamente nei ruoli Charlie Price e Lola/Simon, riconfermati anche quest’anno. Le musiche e le liriche sono di Cyndi Lauper e il libretto è firmato da Harvey Fierstein. La regia è di Claudio insegno.

Uno spettacolo che trascina dagli angusti spazi della fabbrica, alle sfilate glamour di Milano. Una fabbrica di scarpe è la pesante eredità che Charlie Price si trova a dover gestire dopo l'improvvisa morte di suo padre. Purtroppo gli affari non vanno come dovrebbero, ma quando tutto sembra perduto, proprio nel momento in cui Charlie inizia a licenziare i primi dipendenti, ecco che per le strade di Londra il suo destino incrocia fatalmente quello di Lola, una drag queen tanto esuberante quanto dotata di uno spiccato fiuto per quello che fa moda e tendenza. Lo spettacolo racconta l'amicizia tra Charlie e Lola, i cui show musicali diventano ispirazione per la creazione di una collezione di sensuali stivali da donna, capaci di reggere il peso di un uomoen travesti. Grazie alla produzione di questi strepitosi stivali Charlie potrà consacrare il suo sogno di approdare al MICAM di Milano, la più grande fiera dedicata a questo fondamentale accessorio.

Le coreografie spumeggianti, la direzione musicale di Marco Longo e un cast di straordinari attori e performer vi travolgeranno con la loro allegria.

Una storia così unica e fortemente legata al mondo delle calzature, non poteva che essere accolta con entusiasmo da MICAM Milano, proprio quella manifestazione fieristica evocata indirettamente dai personaggi come punto di arrivo del loro impegno per entrare nel fashion system internazionale.

È tutto pronto, quindi, per celebrare la vita, l’amicizia, la solidarietà e integrazione, il coraggio di osare ma soprattutto l’apertura verso coloro che la società considera “diversi”.

Repliche KINKY BOOTS al Teatro Alfieri (Torino, p.Solferino 4):

da martedì 14 a domenica 19 gennaio (da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

Prezzi Biglietti KINKY BOOTS (riduzioni valide dal martedì al giovedì sera):

posto unico platea € 35 + 1,50 prev - ridotto (gruppi e abbonati) € 28 + 1,50

posto unico galleria € 25 + 1,50 prev - ridotto (gruppi e abbonati) € 20 + 1,50

Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli

TEATRO ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447

TEATRO GIOIELLO - To, v.Colombo 31 tel. 011/5805768

TEATRO ALFIERI - Torino, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800

www.torinospettacoli.it - acquisti online: www.ticketone.it