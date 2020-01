Venerdì 10 gennaio, ore 21.30

I GANG

presentano

Calibro 77

Ingresso: 20.00 € Minori di 30 anni: 10.00 €

La band marchigiana capitanata dai fratelli Severini, in questa occasione in quartetto semi-acustico, saliranno sul palco del FolkClub venerdì 10 gennaio. Da 30 anni portabandiera più coerenti e credibili di un rock sanguigno e militante, al servizio di un messaggio politico-culturale sempre attento agli oppressi e alle ingiustizie sociali, I GANG mescolano ideali e capacità cantautorali, coscienza e memoria, radici e ali, terra e fuoco, lotta e speranza. Questi sono gli ingredienti che da sempre costituiscono la loro ricetta musicale e personale. I GANG da sempre dimostrano di sapersi muovere con grande disinvoltura tra vari linguaggi musicali, dal crudo punk alla più ricercata canzone d'autore, senza tralasciare l'immenso repertorio della tradizione popolare più genuina, per questo costituiscono un vero tesoro della cultura musicale italiana e, sempre per questo, iniziare l'anno nuovo con loro è un evento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti della grande musica d'autore.





FOLKCLUB

Via Perrone 3 bis Torino

011 19215162