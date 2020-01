Live Show Orbassano

8 gennaio ore 21 presso il Teatro Sandro Pertini di Orbassano.

"Serata con Tullio Solenghi"



In questo format studiato per voi, sarete protagonisti della serata insieme a Tullio Solenghi. Lo spettacolo nascerà dalle vostre domande che Tullio utilizzerà come spunto per ripercorrere alcuni pezzi celebri del suo ricco repertorio.

A seguire: After Teatro offerto da Pasticceria Vacchieri

Teatro Sandro Pertini

via Mulini, 1 Orbassano - Torino

370 3259263