Live Show Pinerolo prima Regionale

18 gennaio ore 21 presso il Teatro Sociale in Piazza Vittorio Veneto, 24,

“MIMÌ, IN ARTE MIA MARTINI”

Con: Melania Giglio, Mamo Adonà, Sebastian Gimelli Morosini

Regia: Daniele Salvo

Durata: 90'

Mia Martini è un'anima che non ha mai avuto pace nel suo breve passaggio in Terra. Mimì è una donna che troppo ha sofferto, che troppo ha pagato l'enorme talento che le è stato donato. Attraverso le sue canzoni si ripercorreranno luci ed ombre che l’hanno accompagnata in tutto il suo percorso d’artista e di donna. Questo era Mimì: un suono che non si poteva più dimenticare. Tra le canzoni eseguite dal vivo:

Piccolo Uomo, Minuetto, E non finisce mica il cielo, Almeno tu nell'Universo, Donna, La nevicata del '56, La Donna Cannone, Gli uomini non cambiano, La costruzione di un amore, Mimì Sarà.

Mulino ad Arte cura anche la direzione artistica dei Live Show di Cumiana ed Orbassano. Offre agli spettatori del Teatro Sociale la possibilità di acquistare biglietti ed abbonamenti scontati per la rassegna “Live Show Pinerolo”. Inoltre viene messo a disposizione dallo sponsor Stilcar, un servizio gratuito di navetta, che con un’ auto elettrica, permetterà agli spettatori di circuitare nei tre teatri della provincia torinese.

BIGLIETTI:

20€ intero

17 € ridotto

Loggione:

15€ intero

10€ ridotto

Novità speciale giovani fino ai 28 anni 10 €

PER INFO E PRENOTAZIONI:

370.3259263 / info@mulinoadarte.com