Giovedì 9 gennaio, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18 | Paul Cézanne. Una vita

Con Piergiorgio Dragone, Mariolina Bertini, Giorgina Bertolino e Guido Curto

A partire dal libro di John Rewald edito da Donzelli

Gli strati di acquerello, nell’uso che ne fa Cézanne, rimangono trasparenti; non intrappolano le forme né le definiscono, al contrario le indicano in un modo così vago che ciascuna macchia sembra muoversi appena la si guarda. I colori, lo stile e la vita di un maestro dell’arte contemporanea raccontati da John Rewald, il suo interprete più autorevole. Piergiorgio Dragone, che di Paul Cézanne. Una vita (Donzelli) ha scritto il saggio finale, porta al Circolo dei lettori, giovedì 9 gennaio ore 18, un grande classico della critica d’arte finalmente disponibile per il pubblico italiano. In dialogo con la critica letteraria Mariolina Bertini, la storica d’arte Giorgina Bertolino e il direttore della Reggia di Venaria Guido Curto.

Ore 21 | E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana (People)

Con Espérance Hakuzwimana Ripanti e Giuseppe Civati

A cura di Ricamo Editoriale

Dopo una vita trascorsa a rispondere alle domande e alle curiosità altrui, sulle sue origini, sulla sua pelle, sulle sue opinioni, Espérance Hakuzwimana Ripanti si serve della scrittura come strumento per riappropriarsi del suo spazio ed esporsi, rivelarsi - a modo suo, nei suoi termini, alle sue condizioni. E poi basta (People) è un saggio, una biografia, una ballata, un manifesto: la storia della sua lotta contro i pregiudizi, e infine la ricerca di soluzioni, tra il buio e la luce del sole. Al Circolo dei lettori, con Giuseppe Civati, giovedì 9 gennaio ore 21. Incontro a cura di Ricamo Editoriale.