MER 8 - live - Garcino Electric Trio live set!

Il trenino GET arriva alla birrovia presso la stazione di Cuneo Gesso, con un carico di blues, prog, funky e rock, e i nostri mitici brani originali!!

GIO 9 - live - Giorgio Ciccarelli

Chitarrista, cantante, autore, compositore, Giorgio Ciccarelli ha pubblicato dischi e suonato con numerose e importanti band: oltre all’esperienza con gli Afterhours, ha fondato e fatto parte dei Sux! e dei Colour Moves. Ha dato alle stampe ben tredici album, oltre a dvd, video e singoli apprezzatissimi. Si è esibito in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina. Quanto all’Italia, ha calcato i palcoscenici più importanti e variegati di sempre: dal Teatro Ariston di Sanremo al Leoncavallo di Milano, dal concerto del Primo Maggio a Roma al teatro Petruzzelli di Bari. Ha suonato con e per artisti del calibro di Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina. Ha scritto e arrangiato pezzi per tutte le band con cui ha pubblicato dischi, vincendo premi in varie categorie. È giunto ora al suo secondo disco da solista, dopo "Le cose cambiano", uscito a novembre 2015 per XXXV/Comicon Edizioni.

VEN 10 - djset - TONY B.

Nasce come dj all’età di 17 anni e comincia a suonare in discoteche rinomate in quegli anni nella riviera ligure come ad esempio

Discoteca Orizzonte , Numbers One, Mulin Rouge, Le Mask.

Poi si trasferisce nella nostra provincia e anche qui riesce a introdursi nell’ambiente discotecaro e suona al Rouge et noir, La lanterna, Boccaccio, Gatsby, Folli follie, Bollicine

SAB 11 - djset - REGHE N ROLLA, all’anagrafe ANDREA REGHEZZA (REGHE) classe 1976, dal 1995 ad Oggi vive la Night Life come P.R., Organizzatore, Manager, Selettore e Dj.

Dopo aver sonorizzato in mezzo Riders e Skiers, Nello Snow Park di Prato Nevoso, dove sarà presente domani agli XMASTERS di Radio Deejay, ritorna a Cuneo nel Locale NON CONVENZIONALE.

Scarpe Comode, Voglia di Divertirsi e tanto Presobenismo sono gli elementi necessari per questo Viaggio.

DOM 12 - live - LE MADAMÈ

Le Madamè sono un gruppo musicale composto da 4 ragazze che cantano a 4 voci accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni. Il repertorio è tratto dalla cultura della musica popolare italiana, attraverso la ricerca e l'arrangiamento di brani selezionati, riportando alla luce canzoni tradizionali di fine 800 - inizio 900, canti di lavoro, di storia, d'amore, di emigranti, di poesia dei più grandi poeti italiani.

Le ragazze, provenienti dalle Langhe e dalle Vallate Cuneesi, hanno alle spalle un ricco percorso di studi in ambito musicale e conservatoriale. In modo spontaneo si sono avvicinate alla musica popolare e nel 2017 è stato ufficializzato il progetto Madamè. Il repertorio è frutto di una ricerca accurata sulla musica tradizionale delle regioni d'Italia, per trasportare l'ascoltatore in un viaggio immaginario attraverso il paese. Viaggio ricco di brani emozionanti, lenti e introspettivi, ma anche di brani che scatenano l'energia dei ritmi di balli e danze popolari. L'affiatamento e la genuinità delle Madamè trasmettono la passione per il genere musicale popolare e per la storia e la cultura che attraverso queste canzoni arrivano direttamente fino a noi.

Ospiti di Sanremo DOC 2017, stanno portando in giro il loro spettacolo “Sebben che siamo donne” esibendosi su numerosi palchi italiani. Nell’autunno 2018 è uscito il loro primo cd “Sebben che siamo donne”.

Si sono classificate seconde al premio Folkest-Alberto Cesa 2019 tenutosi nel luglio 2019 a Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia.

Erica Molineris - voce solista

Anna Chiapello - fisarmonica, percussioni e voce

Claudia Danni – fisarmonica, chitarra e voce

Elena Chiaramello – fisarmonica e voce







BIRROVIA

Piazzale Vecchia Stazione 4, 12100 Cuneo

340 808 5227