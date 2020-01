Dopo la festosa apertura di dicembre della rassegna Il teatro ritrovato al teatro San Carlo di Casalborgone, con l'inizio del nuovo anno si prepara a proseguire il calendario degli spettacoli teatrali e musicali previsti.

Il cartellone, con la direzione artistica di Faber Teater e Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con l'amministrazione comunale, prosegue sabato 18 gennaio, ore 21, con lo spettacolo Piccolo Canto di Resurrezione, dell'omonima compagnia. Cinque voci portate in scena da Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera e Swewa Schneider diventano un'unica voce che di volta in volta si trasforma in poesia, invettiva, preghiera... Sono voci che raccontano storie di vite che cercano il cambiamento, il riscatto, la guarigione e la resurrezione. Cinque voci diverse che si fondono in un unico affresco di racconti cantati e canti musicati. Un canto polifonico che si fa portavoce della rinascita e che ne assume tutte le caratteristiche: il dolore, il buio, la spinta, la rabbia, il pianto, la gioia, il riso che contagia che apre e libera. E ad ogni canto la memoria prenderà forma, risorgerà.

Lo spettacolo è risultato vincitore del festival Teatri del Sacro 2018 e fa parte del festival Concentrica, una rete che permette ad alcuni spettacoli di nuova drammaturgia di circuitare tra Piemonte e Liguria.

Come per il primo appuntamento, sono tante le modalità che permettono a tutti di vedere gli spettacoli: i biglietti ridotti a 7 € (per residenti a Casalborgone, under 18, over 65 e per chi usufruisce del baby parking), la disponibilità del baby parking e i biglietti speciali per avvicinare i giovani spettatori alla rassegna: ogni serata di spettacolo saranno a disposizione 6 biglietti al costo di 1 € per gli spettatori tra i 14 e i 25 anni.

Info e prenotazioni:

Gli spettacoli si tengono presso il Teatro San Carlo in piazza Carlo Bruna a Casalborgone (To).

Il biglietto intero è al costo di 9 €, ridotto 7 € (per residenti a Casalborgone, under 18, over 65 e per chi usufruisce del baby parking).

Biglietto speciale: ogni sera ci saranno a disposizione 6 biglietti a 1 € per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: teatrosancarlo@comune.casalborgone.to.it – 3408906527 e info@faberteater.com, 3382000758

E' inoltre disponibile il servizio di baby parking grazie alla collaborazione con il micronido di Casalborgone, potrete affidare i bimbi dalle 20.45 alle 23.15 al prezzo di 12 € (il servizio si attiva con un minimo di tre bambini). Il baby parking si prenota entro il giovedì precedente lo spettacolo chiamando il 346 8560044.

Programma Il teatro ritrovato 2019-2020:

sabato 30 novembre 2019 - ore 21

Teatro ridens

Compagnia Donati Olesen

sabato 18 gennaio 2019 – ore 21

Piccolo Canto di Resurrezione

compagnia Piccolo Canto di Resurrezione

sabato 15 febbraio 2020- ore 21

La vita ha un dente d'oro

Esecutivi per lo spettacolo

sabato 21 marzo 2020- ore 21

Umanomanontroppo

Faber Teater

sabato 4 aprile 2020 - ore 21

Shtetl

Mishkalè